【外匯虛幣】etnet Forex版面大革新！即睇豐富詳細新功能！

小編要講個好消息俾大家知！etnet外匯虛幣版面(https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/)最近進行咗重大更新！致力為關注財經嘅大家提供更上一層樓嘅體驗！呢篇文章將會簡單介紹改版後嘅重要功能！

喺介紹大家可以點玩轉我地外匯虛幣版面嘅新功能之前，小編想徵集大家完成一個關於我地改版嘅問卷調查，了解大家嘅睇法同本身嘅投資習慣！完成後，就有機會得到我地送出價值港幣$20嘅7-11便利店現金券~



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而家就等小編為大家介紹新功能，期望能夠幫助大家捉緊市場先機！

1. 重要經濟數據

主頁顯示第一個新section就係「重要經濟數據」。係主頁呢度，我地幫大家篩選咗當日前後嘅幾則最重要經濟數據，提醒大家留意或者作為參考。

若想知更多，即可點擊「重要經濟數據」進入更加詳盡嘅「經濟數據日誌」。我哋提供行內最全面經濟數據，包含上端highlight嘅六大經濟體重要數據，涵蓋中國、日本、英國、美國、德國同歐元區。我地會篩選出近期最具代表性嘅項目，包括失業率、非農就業數據、消費者物價指數，有助大家行情分析，以作出投資決定。

用戶亦可以係下面表內回顧及展望未來重要數據，分析近期趨勢，更可根據數據嘅重要程度篩選所需資訊。我們亦會提供市場預測數值供大家參考同比較，助你進一步了解市場基本面消息。

如果想了解更多數據詳情，亦可以閱讀經濟數據新聞同我哋嘅數據解讀分析。





2. 美聯儲議息結果



主頁顯示第二個新section，為美聯儲議息結果。考慮到該結果對匯市、股市、黃金價及油價之影響，我地會提供官方指標利率最新數據及歷年紀錄，以作參考對比。提提大家，唔只匯市，股市、黃金現貨報價及油價相關新聞，都可以喺etnet網站中搵到架。





3. HIBOR & Prime rate



另外，主頁亦顯示HIBOR同業拆息以及Prime Rate最優惠利率之更新數據。為買樓供樓的上車人士，以及需要借貸的人士提供可靠參考。





4. 美債孳息率

投資者大多會用美債孳息率來評估美國未來經濟增長。10年及3個月嘅美國國債孳息率，分別反映短期及長期指標。一般以言，因為國家發展預計會增長，長期國債嘅孳息率較短期為高，孳息率曲線呈現向上升。若孳息率曲線呈現向下跌，即為「倒掛」，通常會被視為經濟放緩嘅預測。因此，通過比較美債孳息率(10年-3個月)，我地可以知道當前國家嘅經濟增長情況，以便作出投資決定。





5. 最佳定存息率



菜單中大家可以顯而易見咁發現熱門嘅「定期存款」，點解咁熱門？因為我地會匯集大量唔同銀行嘅最新定存息率數據，並將最高利率嘅定期存款計劃將顯示最頂。大家亦可以自訂篩選條件，包括自選銀行、存款起等等，根據結果搵到適合自己嘅銀行存款最佳計劃。







6. 銀行外幣兌換



另一個同樣熱門嘅功能就係查看「銀行外幣兌換」，資訊涵蓋世界八大主要貨幣及其他貨幣。通過橫向比較每家銀行不同的匯率差價，用戶可以找到兌換貨幣的最佳銀行。網站上亦附上計算機，供計算兌換金額，方便用家使用。





7. 港元匯率

全新嘅港元匯率走勢圖可幫助用家比較貨幣匯率，使用小工具進行技術分析，從而決定買入或賣出時機。只需選擇想要查看嘅貨幣，就可輕鬆從時間線上找尋最優惠時段。





8. 加密貨幣

新增的圖表可以令用戶查看該虛擬貨幣在某個時段內的歷史波幅及累積升跌，以便作出趨勢分析，找到投資機會。 而52周高低圖表 (=1年波幅)則顯示更詳細嘅文字資訊。











新嘅功能小編已經介紹完啦！係咪好豐富呢！即刻入去玩轉我地個forex page，同埋玩遊戲填問卷、贏獎品啦~



小編同etnet期望外匯虛幣新版面新功能可以幫助你於市場獲得先機，喺外匯貴金屬同虛幣嘅投資旗開得勝！