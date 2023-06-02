【etnet賞你】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

etnet外匯虛幣版面(https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/)最近進行重大更新！為關注財經嘅各路朋友，利用我地嘅服務，投資品即刻睇高一線！





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喺大家玩轉我地外匯虛幣版面嘅新功能之前，小編想邀請大家玩一個遊戲，向大家徵集關於我地改版嘅問卷調查，了解大家嘅睇法同本身嘅投資習慣！我地將會從中挑選100份最佳嘅回饋，送出價值港幣$20嘅7-11便利店現金券架~

即睇遊戲玩法詳情：





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3. 填寫問卷及填妥個人資料 https://bit.ly/43m2MnK



活動截止日期：2023年7月15日 (截至晚上11:59)

數量有限，快啲參加啦！

備註:



- 得獎者將獲得價值港幣$20之7-11便利店現金券乙張 (名額100個)



- 獎品將通過平郵送出。

活動條款及細則:

1. 活動將於2023年6月2日至7月15日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，回答得最好的100名參加者將獲得價值港幣$20之7-11便利店現金券乙張 。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 獎品使用有效期將請留意獎品詳情，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者獲得領獎通知後，獎品將通過平郵送出，請留意接收信件，若有遺漏，本公司恕不負責。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。



如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。