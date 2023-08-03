【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

星期一起身返工，總係特別困難...

「扮工」其實係一門學問，只要「扮」工演技夠好，就可以輕鬆渡過漫長嘅工作日～

Monday Bruce 呢隻外表可愛，但擁有住中年大叔體態嘅兔仔，就精通呢門學問！睇佢「扮」工真係超治癒！依家只要按以下步驟參加遊戲，就有機會帶走Monday Bruce 盲盒玩具或iPad保護套啦！

P.S. 荃灣廣場特設6個打卡位，等大家可以欣賞Monday Bruce出神入化嘅「扮」工演技！為咗減輕「扮」工一族嘅「辛勞」，商場同場內近20間餐廳合作推出低至半價嘅餐飲優惠！仲有夏日限定減壓工作坊、期間限定嘅「洗錢就快樂期間限定店」，扮工一族千祈唔好錯過！！





參加方法：

1. 讚好 etnet Chill Facebook 專頁

2. 讚好 荃灣廣場 Facebook 專頁

3. 於Facebook活動帖子留言分享「扮工」心得並讚好活動帖子

4. 於表格內回答問題並填妥個人資料：http://bit.ly/45eo0oi

獎品：

「星期一的布魯斯：今天也不想上班盲盒」乙盒 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」乙個

備註:

- 截止日期：2023年8月10日晚上23:59

- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。

活動條款及細則:

1. 活動將於2023年8月10日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，最有創意的32名參加者將隨機獲得「星期一的布魯斯：今天也不想上班盲盒」乙盒 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」乙個，參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布

6. 領獎詳情將會電郵通知得獎者

7. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

8. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

9. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。