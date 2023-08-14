【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

無論公司、KOL、甚至普通人都有自己嘅公關形象，近年成日話有「關公災難」，到底變咗關公要點樣「翻身」？由香港中文大學新聞及傳播學院副教授利嘉敏撰寫嘅《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》，話你知點樣妥善應對公關危機！



而家只要做齊以下步驟，就送你8折優惠券，人人有份！答埋精選問題仲有機會獲得《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》新書乙本！

參加方法：

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4. 於表格內回答問題並填妥個人資料：https://bit.ly/3qsNYWe

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獎品：

《翻生公關》新書乙本（價值$118，名額10個）

《翻生公關》8折購書優惠券

備註:

- 截止日期：2023年8月21日晚上23:59

- 得獎者將收到電郵或whatsapp通知領獎詳情。

《翻生公關》內容簡介：

經歷了一場疫症後，所有事物不再一樣，現今公眾智慧水平提高，觸動情緒的爆發點卻大幅降低，事件發酵速度倍增。各範疇需要面向公眾的人，不論是領袖、公關界、KOL，甚至一般人士，休想沿用落後思維處理公眾情緒。世界重新起動，怎樣令受挫的公關形象「翻生」？

作者研究公關學多年，在本書評論一些社會上成功和失敗的公關個案，提出妥善應對的公關原則，及可行的處理步驟。本書同時觸及營銷、品牌經營、危機處理、人脈建立等在職場生存的必備技巧，無論是否從事公關行業，也可先打好基礎，說好自己的翻生故事！

‧學習商場完勝經營示範

‧如何講好一個故事

‧更新品牌形象的考慮

‧被人惡搞怎應對

活動條款及細則:

活動將於 2023 年 8 月 21 日晚上 11 時 59 分截止，逾期將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。 參加者只要按照上述遊戲玩法參加及回答問題，即可獲得《翻生公關》 8 折購書優惠券；而答案最好的 10 位參加者即會免費獲得《翻生公關 —— 後疫情時代如何面向公眾》乙本。 得獎者名單將於 etnet 會員專區內公布。 領獎詳情將會以電郵或 whatsapp 通知得獎者。 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎品。 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

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