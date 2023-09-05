05/09/2023
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞
【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞
唔想錯過心水股票的好時機？《串流版IQ》網頁版報價服務助你同時監察多個股票動向！多個嶄新功能幫你隨時掌握股市脈搏，唔怕錯過任何交易機會！立即訂閱，月費低至$500！送埋手機版登入，隨時隨地睇實大市！
新客戶可參加迎新獎賞，贏得$100超市禮券！舊客戶亦有推薦獎賞，成功推薦朋友訂閱服務，指定金額超市禮券等你拎！立即申請，捉住每一次交易時機！
遊戲詳情:
迎新獎賞: 新客戶於網上訂閱《串流版IQ》股票報價服務，或ＭＱ客戶升級至《串流版IQ》股票報價服務，有機會獲得港幣 $100 超市禮券乙張。得獎者會於11月前收到通知。
推薦獎賞: 首18位現有IQ客戶成功推薦朋友於網上申請《串流版IQ》，該客戶及其友人均可獲：
申請一個月：分別賺取港幣$100超市禮券
申請六個月：分別賺取各港幣$200超市禮券
申請一年 ：分別賺取各港幣$300超市禮券
獎賞期限: 2023年9月4日至2023年12月4日
*推廣受條款及細則約束。
嶄新功能：
- 圖表報價
- CCASS數據
- 個股專題
- 外匯報價、定存息率
條款及細則：
- 迎新獎賞活動將於2023年9月4日至12月4日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參與獎賞資格。活動中有關之時間皆以本公司所用的時間為準。
- 申請次序以伺服器之時間為準，因任何電腦、網路等技術問題而引致參加者的申請有任何遲延、遺失、錯誤、無法辨識等情況，本公司無須負上任何責任。
- 參加者不能同時獲得「迎新獎賞」及「推薦獎賞」。
- 參加者需於活動時間內於網上申請使用《串流版IQ》服務，並於成功申請後1個月內未有終止服務，倘客戶於申請服務後1個月內終止服務，將失去參與獎賞資格。
- 新客戶須於活動開始日期計起，過往2個月內未曾申請《串流版IQ》服務。
- 迎新獎賞：
- 現有《強化版MQ》客戶如參加「迎新獎賞」，該月已付的月費不設退款。
- 由每個月4日開始計算，迎新獎賞的得獎者為每月逢第5位（即第5、10、15位申請者，如此類推）。每個月得獎者總數共10位。
- 申請服務時，須確保所輸入之迎新優惠碼為有效、完整及正確。資料一經遞交，不得更改。若迎新優惠碼未能成功記錄於本公司系統內或迎新優惠碼無效、不完整或不正確，本公司將會照常處理有關之服務計劃申請，惟該服務計劃申請將不會被視為一個成功參與之迎新獎賞。
- 推薦獎賞：
- 首18組合資格的參加者可獲得推薦獎賞，先到先得，送完即止。
- 現有《串流版IQ》客戶(推薦人)必須資合以下要求，方符合資格參與「推薦獎賞」：
- 參與獎賞時閣下的服務計劃仍然生效；
- 轉發與此活動有關之推薦碼予被推薦人；
- 受薦人申請服務時，須確保所輸入之推薦碼為有效、完整及正確。資料一經遞交，不得更改。若推薦碼未能成功記錄於本公司系統內或推薦碼無效、不完整或不正確，本公司將會照常處理有關受薦人之服務計劃申請，惟該服務計劃申請將不會被視為一個成功推薦；
- 推薦人及受薦人不能為同一人，推薦人及受薦人亦不可以互相推薦。
- 獎品不可轉換或兌換現金，本公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。
- 得獎名單將於2024年1月31日前在活動網網頁公佈，各得獎者將收到電郵通知領獎詳情。若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能聯絡閣下，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。
- 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。
- 本公司保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
- 如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk。
全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情
我要回應