  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

會員通訊

會員通訊
以巴危機能否了斷 | 騙案新招 誤信優惠廣告！6人下載毒App被黑客入侵轉走$68萬！守網者4招防中伏！2023-11-10
關鍵字：得獎名單 etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊

07/11/2023

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

  • 收藏文章

 

 

 

etnet TV 3大頻道

財經權威 生活智慧

全新面貌同你見面！

 

喺到同大家分享一個超級超級超級重要嘅消息！我哋嘅YouTube 頻道將會大革新，分拆成為3個獨立頻道！

 

etnet YouTube 頻道

首先原頻道將會繼續為大家提供豐富財經資訊內容，etnet 會繼續為大家提供專業分析、最新財經動態資訊，每日開市更會有直播財經節目，專家同你分析當日熱炒股！如果你未訂閱記得要訂閱返啦！

 

 

 

全方位財經資訊 專注專業

同你並肩作戰！

 立即訂閲
https://www.youtube.com/@etnethk



全新頻道- 健康好人生

健康好人生將會為大家提供豐富健康資訊，包括中西醫分享、養生保健資訊、靚湯食譜、運動教學等等等等！致力幫大家達到身心健康、擁有健康美好人生。

 


 

助你實現健康好人生

 立即訂閲
https://www.youtube.com/@goodhealthylife-yeah

 



全新頻道- 25度生活

25度生活將會專注生活資訊，包括風水知識、煮食教學、人物訪談、吃喝玩樂資訊！同大家一齊發掘最正、最舒適嘅生活態度！

 

舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在

 立即訂閲
https://www.youtube.com/@25degreeslifestyle

 

 

 



想第一時間收睇最新財經資訊及精彩消閒節目？記得要訂閱晒3個 YouTube Channel啦！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多Member Zone文章

更多最新文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL