【etnet chill賞你】賞你荃灣廣場新年禮品：「幸福熊貓利是封」 /「荃灣廣場粉『熊』利是袋」/「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」

好快就到農曆新年啦，農曆新年又點少得打卡同Shopping買年貨呢！荃灣廣場由即日起到2月18日，8大至「熊」打卡位，【幸福熊貓新春園】，有成38隻可愛招福熊貓、3米高嘅「大吉大利大熊貓」同你一齊影相打卡！



呢一面20米長嘅「幸福熊貓開運牆」，有成足足4個開運裝置，絕對係必影打卡位！有超可愛嘅粉紅招財熊貓「荷包滿滿『熊』金寶」之外，多才多藝嘅可愛熊貓再更為大家準備「舞龍」表演，同大家「舞熊舞龍」迎新歲！





打完卡之後，千祈唔好荃灣廣場嘅購物優惠「幸運春日好賞禮」同精彩活動呀！



1. 「即抽即中獎賞」：

消費每滿HK$500即可一試手氣，隨時贏走Sony PlayStation 5 Slim、Macbook Pro 14吋、Dyson電器或過萬份賀年禮品！



2. 「新年有賞」：

消費滿指定金額即可獲贈HK$300商場贈券～凡消費滿額或憑The Point積分即可換領一套4款限量版「幸福熊貓利是封」！







3. 以Facebook / Instagram AR 濾鏡拍照，上載打卡相片及Hashtag可獲得「開運便利貼」



指定日期仲會有龍年行運工作坊，凡即日以電子貨幣消費滿HK$200並即場登記積分，就可以免費參與「荷包滿滿利是包」同「趣味小飛龍」工作坊！





依家只要按以下步驟參加遊戲，就有機會帶走荃灣廣場精美新年禮品！



參加方法：

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於表格內回答問題並填妥個人資料：https://bit.ly/3SC0dLx





獎品：

「幸福熊貓利是封」乙套 或

「荃灣廣場粉『熊』利是袋」乙個 或

「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」乙個



備註:

截止日期：2024年2月8日晚上23:59

得獎者將經電郵通知領獎詳情。



活動條款及細則:



活動將於2024年2月8日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，最有創意的30名參加者將隨機獲得「幸福熊貓利是封」乙套或「荃灣廣場粉『熊』利是袋」乙個或「荃灣廣場熊抱蜜運抱枕」乙個，參加者不得異議。

得獎者名單將於etnet會員專區內公布

領獎詳情將會電郵通知得獎者

每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。





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