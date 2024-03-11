【etnet chill賞你】賞你iSQUARE 「港玩港味」彈滑充氣樂園遊戲券

就快到復活節假期，家長們諗好帶小朋友去邊度放電未呢～

今個復活節，iSQUARE國際廣場為大家呈獻巨型港式美食打卡充氣裝置「港玩港味」彈滑充氣樂園！樂園設有三大玩樂區域，每個區域都佈滿不同鬥智鬥力的障礙及關卡，考驗小朋友體能、平衡力、協調力，等小朋友可以盡情放電，家長們又可以影低小朋友超萌活潑時刻！



地道美食歷奇之旅





全長11米的地道美食歷奇之旅設有６大關卡，以香港招牌美食作為主題，包括「彩虹糖滑梯及波波池」、「港式熱奶茶攀登牆」、「魚蛋及蛋治小森林」、「瑞士卷隧道」、「港式薯條獨木橋」及「彈滑蛋撻彈彈床」。放大版美食真係超級吸睛！



11米長巨型美食街樂園



另一玩樂區域11米長巨型美食街樂園則以「懷舊冰室」為主題，要光顧「懷舊冰室」都唔係咁容易㗎！先要登上「紅白藍雪糕車」，通過重重障礙，先可以成為冰室座上客！



智脆菠蘿油迷宮



迷宮有咩咁特別？經典「菠蘿油」外型已經超適合拍照打卡，更係全港首個5米闊嘅智脆菠蘿油迷宮！巨型菠蘿包內的牛油迷宮，既挑戰小朋友認知能力，亦考驗運動技能；更設有菠蘿油波波池，讓小朋友盡情放電！



「港玩港味」彈滑充氣樂園開放詳情：

日期：2024年3月22日至4月7日

時間：下午1時至7時

地點：iSQUARE國際廣場3樓

遊戲券換領方法：活動期間以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可換領遊戲券！



遊戲券詳情：

換領日期：2024年3月22日至30日(逾期作廢)

遊戲券詳情：只適用於1大人及1小孩; 指定時段適用

遊戲時間： 3大玩樂區域(A, B &C)每個各10分鐘



etnet嘅讀者只要按以下步驟參加遊戲，就有機會贏走跳彈床遊戲券啦～



參加方法：

1. 讚好 etnet Chill Facebook 專頁

2. 讚好 iSQUARE國際廣場 Facebook 專頁

3. 於表格內回答問題並填妥個人資料：https://bit.ly/3PbcT9I

獎品：

「港玩港味」彈滑充氣樂園遊戲券 乙套



備註:

• 截止日期：2024年3月18日晚上23:59

• 得獎者將經電郵通知領獎詳情。



活動條款及細則:



1. 活動將於2024年3月18日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，最有創意的20名參加者將獲得 「港玩港味」彈滑充氣樂園遊戲券 乙套。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布

6. 領獎詳情將會電郵通知得獎者

7. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

8. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

9. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。



如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。