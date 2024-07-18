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18/07/2024

免費參加「中銀人壽第九屆黃金時代展覽暨高峰會」

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由黃金時代基金會 主辦的「中銀人壽第九屆黃金時代展覽暨高峰會」將於8月2至4日在香港會議展覽中心3FG廳舉行，免費入場。今屆以「智齡．永續．機遇」為主題，匯聚近百位來自世界各地官、商、民、學、研等不同界別的專家，一同為老齡化議題尋求良策。會上設有近 200 個展位，展示數千項來自世界各地最新的健康產品、退休服務、智齡科技等，一站式體驗醫、食、住、行最尖端的智齡時尚生活。


掃描QR code或瀏覽以下網址，一齊參與 GAES2024，全方位掌握最先進、最創新的智齡想法和經驗！>>免費參與，立即報名

 

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GAF 10周年誌慶 – 中銀人壽第九屆黃金時代展覽暨高峰會

日期：2024年8月2-4日

時間：上午11時 - 下午7時

地點：香港會議展覽中心3FG廳

免費參與，立即報名：https://bit.ly/GAES2024_PublicReg

更多詳情：https://goldenage.foundation/zh-hant/gaes2024

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如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。

 

 

 

 

 

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