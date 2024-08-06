【GIVEAWAY】健康好人生5萬訂閱感謝禮！

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遊戲步驟：

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截止日期：2024年8月23日 23:59

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About Moon River Mall

Moon River Mall 是香港的兩性用品專門店，致力於提升社會對情趣用品的認識，並為大家創造更多有價值的內容和介紹。Moon River Mall 提供方便快捷的購物平台，網羅眾多種類的產品，為消費者提供極多種類的選擇。客人可以24小時在線上購買超過4,000種商品，是屬於香港人的大型購物網站！

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推廣活動條款及細則：

1. 活動將於2024年8月23日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，最有創意的20名參加者將獲得Satisfyer女性愉悅產品乙份，款式隨機，參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布

6. 領獎詳情將會電郵通知得獎者

7. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

8. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

9. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。