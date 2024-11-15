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關鍵字：得獎名單 etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊

15/11/2024

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

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【etnet30周年連環賞】開市Good Morning 睇住賞

賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

 

立即訂閱etnet YouTube Channel，回答埋今期片尾問題有機會贏走HIZERO F100 仿生潔地機（價值HK$3,980，名額4個）！

參加方法：

1. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

2. 讚好/Like 影片

3. 於表格內回答片中問題並填妥個人資料：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=900

 

今期獎品: HIZERO F100 仿生潔地機（價值HK$3,980，名額4個）



HIZERO F100仿生潔地機能夠同時進行掃地、拖地、抹地及自我清潔，每一秒都做到淨水潔地，污水回收的效果。國際創新專利的仿生黏附清潔技術，利用高聚合物清潔滾筒，可以輕鬆將地板上的固液體垃圾、毛髮及灰塵黏起並掃入機身，進行分開處理，貼心做到0廢氣！0揚塵！0異味！一拖即淨！

 

有關產品資訊可瀏覽：HIZERO

 

活動截止日期: 2024年11月28日 (截至晚上11:59)

 

 

 

活動條款及細則：

1. 活動將於2024年11月15日至11月28日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的參加者將獲得HIZERO F100 仿生潔地機（價值HK$3,980，名額4個），參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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