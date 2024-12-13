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關鍵字：得獎名單 etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊

13/12/2024

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

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【etnet30周年連環賞】開市Good Morning 睇住賞

賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

 

立即訂閱etnet YouTube Channel，回答埋今期片尾問題有機會贏走Maxcare美天復康寶(升級版) （價值HK$1,680，名額4個）！

參加方法：

1. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

2. 讚好/Like 影片

3. 於表格內回答片中問題並填妥個人資料：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=902

 

今期獎品: Maxcare美天復康寶(升級版) （價值HK$1,680，名額4個）


每天使用美天復康寶10-20分鐘，打造健康生活！臨床便利樣本測試結果顯示，使用後可以顯著改善肌骨關節症狀 (臨床便利樣本測試結果由中大醫學院聯合香港中文大學孵化的創新生物科技初創公司MTCure進行)
 


有關產品資訊可瀏覽：maxcare

活動截止日期:
2024年12月26日 (截至晚上11:59)

 

 

 

活動條款及細則：

1. 活動將於2024年12月13日至2024年12月26日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的參加者將獲得Maxcare美天復康寶(升級版) （價值HK$1,680，名額4個），參加者不得異議。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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