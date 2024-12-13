【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

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賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)





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今期獎品: Maxcare美天復康寶(升級版) （價值HK$1,680，名額4個）



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活動截止日期:

2024年12月26日 (截至晚上11:59)

活動條款及細則：

1. 活動將於2024年12月13日至2024年12月26日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的參加者將獲得Maxcare美天復康寶(升級版) （價值HK$1,680，名額4個），參加者不得異議。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。







如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。



