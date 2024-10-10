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10/10/2024

etnet Bonus賞你免費參加「舒緩情緒壓力」工作坊

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etnet Bonus賞你免費參加「舒緩情緒壓力」工作坊

           都市人生活繁忙，節奏急速，容易精神緊張，不論在生活中扮演什麼角色，都可能面對不同程度的壓力。學習有效管理壓力和舒緩情緒，對於提升生活質素至關重要。我們誠邀各會員參加由YO PLACE舉辦之「舒緩情緒壓力」工作坊，資深輔導及心理學專家黃潔盈博士將與大家分享「健腦」技巧和認識「身心語言程式學」（NLP），學習如何釋放壓力和平衡情緒。如果你也希望更有效地管理情緒和壓力，立即報名，與Dr. Wong 一起探索適合自己的減壓方程式啦！

工作坊內容：                      
學習健腦減壓方程式
學習如何舒緩壓力、認識情緒及協助疏導
將負面想法轉化為積極思考，提升能量的行動
正確觀念分享：壓力的三個「不可不知」
職場實例：即學即用 NLP情緒管理  
主講導師介紹：

黃潔盈博士 Dr. Carol Wong
Dr. Wong 為教育博士、輔導學碩士、心理學學士、註冊社工、美國健腦操®執行師及美國 NLP 身心語言程式學執行師。多年來為社會不同界別人士提供情緒管理課程，教授多種可靈活應用的策略及方法，對於幫助學員提升壓力管理、情緒控制及正向思維等方面有豐富的經驗及知識。

活動日期：2024年10月16日（星期三）
活動時間：晚上7時30分至10時
活動地點：YO PLACE（香港上環德輔道西9號16樓）
對象：etnet會員
名額：30人 （先到先得，額滿即止）
費用：全免

活動由YO PLACE主辦，有關活動條款細則，請瀏覽以下鏈接：
條款及細則


►按此免費報名

截止報名日期：2024年10月15日(星期二)

 

 

 

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