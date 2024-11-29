  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

會員通訊

會員通訊
歐洲重回20分鐘解決矛盾的時代 | 老K入閣，特朗普政府不那麼瘋狂了2024-11-29
關鍵字：得獎名單 etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊

29/11/2024

【etnet 賞你】賞荃灣廣場 LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園——LINE FRIENDS minini 7米高炫彩充氣滑梯入場券！

  • 收藏文章

今個冬日佳節，荃灣廣場請來LINE FRIENDS minini 同大家一齊過Y3K冬日假期！由即日起起至202511日，於荃灣廣場舉辦的「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」等大家可以大玩特玩！場地色彩繽紛、充滿未來感，最啱打卡！即刻睇下有咩正嘢啦！

 

6 大型爆炫彩 Y3K x MBTI 打卡區

6 大型爆炫彩 Y3K x MBTI 打卡區

 

LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」以充滿未來科技感的全新 Y3K 風格為大家帶來視覺盛宴，融入風靡全球的MBTI互動元素，融合 LINE FRIENDS minini 16 型人格 MBTI 設計！

 

20米長MBTI 個性定「格」打卡牆

20米長MBTI 個性定「格」打卡牆

色彩繽紛的20米長巨型打卡牆佈滿LINE FRIENDS minini及五顏六色的氣球再配以閃爍霓虹點綴，絕對是超IG-able！大家可以找出自己 的MBTI ，在星光璀璨的背景下留下難忘回憶！

 

大人都玩得！LINE FRIENDS minini 7米高炫彩充氣滑梯

LINE FRIENDS minini 7米高炫彩充氣滑梯LINE FRIENDS minini 7米高炫彩充氣滑梯LINE FRIENDS minini 7米高炫彩充氣滑梯

 

充氣裝置除了小朋友可以盡情放電外，更特設大人時段，大家可以一邊打卡一邊重拾童年玩彈床的樂趣！大朋友、小朋友均可以100 The Point 積分及於指定「即賺分」商戶即日電子貨幣消費滿$200即可參加，人人開心彈起！

 

LINE FRIENDS minini 夢幻舞台、MBTI Y3K銀光聖誕樹、冬日節慶彩燈幕

LINE FRIENDS minini 夢幻舞台MBTI Y3K銀光聖誕樹冬日節慶彩燈幕

同場仲有3大打卡點，有超可愛LINE FRIENDS minini 夢幻舞台、散發著高貴銀光Y3K聖誕樹，仲有超浪漫冬日節慶彩燈幕，真係點影都咁靚！

 

LINE FRIENDS minini 16型人格測試站+LINE FRIENDS POP-UP STORE 期間限定店 @ Tsuen Wan Plaza

LINE FRIENDS minini 16型人格測試站+LINE FRIENDS POP-UP STORE 期間限定店

 

由即日起至202511日荃灣廣場更會於L1長廊設置 LINE FRIENDS minini 16型格測試站及LINE FRIENDS POP-UP STORE 期間限定店 @ Tsuen Wan Plaza，啱曬唔知自己MBTI係咩、又懶做問卷嘅你！一於來到LINE FRIENDS minini 16型格測試站一齊探索自己嘅人格特質，發掘自己個性特徵！

 

另外，LINE FRIENDS POP-UP STORE 期間限定店 @ Tsuen Wan Plaza，為你搜羅逾200 LINE FRIENDS minini 精品，當中更有3 2024 年推出的 LINE FRIENDS minini 新品系列首次發售，最啱買來做聖誕禮物！同場仲有好多購物禮遇、特別活動，例如拍出我的「MBTI」獎賞、「我的MBTI手鏈工作坊」、普天同慶聖誕匯演等等，大家千祈唔好錯過呀！

 

etnet賞你LINE FRIENDS minini 7米高炫彩充氣滑梯入場券

依家etnet 嘅讀者只需要完成以下步驟，就有機會獲得一套LINE FRIENDS minini 7米高炫彩充氣滑梯入場券！

入場券詳情：

日期：即日起至202511日（逾期作廢）

時間：星期一至五: 下午4時至晚上9; 星期六、日及公眾假期: 中午12時至晚上9

地點：荃灣廣場L5 PLAY GARDEN空中樂園

*每張入場券可供1位小童及1位家長或2 位成人入場，每節20分鐘。

 

參加方法：

1️) 讚好及追蹤 經濟通etnet Facebook專頁 及 荃灣 Facebook專頁

2️) Facebook 讚好並分享活動帖子

3️) 在活動帖子留言回答問題

4) 填妥表格：https://bit.ly/49cuyqH

 

問題：請分享一個跳彈床的回憶

 

備註:

截止日期：202412月5日晚上23:59

將經Facebook通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。

 

條款及細則：

1. 活動將於2024年11月29日起至2024年12月5日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意嘅20位參加者，LINE FRIENDS minini 7米高炫彩充氣滑梯入場券乙套。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10.  經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

我要回應
更多Member Zone文章
更多最新文章

版主留言

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

一帶一路窮國變富，重構國際新秩序

29/11/2024 08:05

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk