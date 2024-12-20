星光大道首次！Pink Yoga 1月舉行，現已開放報名！

2025年1月12日（星期日），由香港遺傳性乳癌家族資料庫舉辦之Pink Yoga，將於在梳士巴利花園舉行。etnet今年很榮幸能夠繼續成為主辦方之媒體夥伴。



這次Pink Yoga是星光大道歷史上首次舉辦的大型戶外瑜伽活動，集合超過二百位參加者透過瑜伽的力量支持遺傳性癌症患者及其家人。活動將以一天的戶外瑜伽活動作為開幕，接著將舉辦為期一週的展覽和慈善義賣，以提高公眾對遺傳性乳癌及其他遺傳性癌症的關注。



在維多利亞港的天際線和繁忙都市背景下，參加者將以瑜伽連結身心靈，放鬆之餘為遺傳性乳癌患者出一份力。Pink Yoga不僅是一次瑜伽練習，更是一場充滿意義的活動，旨在提高公眾對遺傳性乳癌的關注，並為患者及其家屬提供實質支援。



Pink Yoga將以一天的戶外瑜伽活動作為開幕，並邀請倪晨曦（Elva Ni）及林德信（Alex Lam）兩位特別嘉賓，與參加者一起伸展身心，享受瑜伽帶來的力量與平靜。活動設有多場瑜伽環節，適合不同水平的參加者！



時間：2025年1月12日（星期日）11:00、13:00、15:00

地點：星光大道梳士巴利花園

報名網站：www.pinkyoga.hk/



活動亮點：

- 180度維港靚景下做瑜伽

- 首40位成功報名者即獲海洋公園門票一張

- 報名即獲價值超過港幣1,200元紀念禮物包一份，内容涵蓋護膚、保養和各類家品等