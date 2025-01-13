尖沙咀iSQUARE國際廣場於2025年1月10日至2月23日，聯乘3大本地人氣插畫家包括：圓DUM DUR、Hello Wong 及豚豚，一同呈獻【iSQUARE國際廣場福氣滿滿玩轉肥年】，另外更有新春市集，即睇有咩打卡位同詳情啦！

首度聯乘設計３大吉慶打卡區域：

3位香港插畫家畫風各異，筆下角色卻同樣「圓圓哋、有肉哋」，寓意一起「過肥年」。精通港式幽默的他們，齊集iSQUARE國際廣場3大打卡吉慶區域，合力為大家帶來一個開心爆棚，港味十足的農曆新年！

笑口常開搞笑『肥』吉賀豐年

福氣滿滿玩轉肥年9大開運能量點即將出現在iSQUARE國際廣場為大家在蛇年帶來財運、事業、愛情、學業、健康等全方位祝福！

懷舊酒家盆菜幸福大團圓

懷舊酒家盆菜幸福大團圓帶大家走入昔日香港，「為食龍鳳酒樓」以喜氣洋洋的老式酒家「大龍鳳」作背景，中間直徑3米多的「盆」滿缽滿大盛宴盆菜的食材都融入了3個插畫角色的開心笑臉。

横財就手財『圓』滾滾來

新年重點活動，又點少得打麻雀？財「圓」滾滾來以懷舊家居作背景，3代同堂的代表黃老太、豚媽及圓DUM DUR三缺一，等大家來開個衛生賭局，打卡之餘祝大家新年贏到開巷、勁過賭神、發過豬頭！

【iSQUARE國際廣場福氣滿滿玩轉肥年】活動詳情：

日期：2025年1月10 日至2月23日

時間：上午10時30分至晚上 10時30分

地點：地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION

新春市集賀新歲

想輕鬆搜羅新年好禮，記得於指定日期去iSQUARE國際廣場新年市集！除咗有應節特色商品、亦有各式文創產品，3位插畫師圓DUM DUR、Hello Wong、豚豚嘅粉絲記得要mark定日子，因為佢地會於市集設有期間限定店，出售相關周邊商品，當中有新產品優先發售！包括：圓DUM DUR的揮春及利是袋、Hello Wong 小氣簿、豚豚咖啡杯，千祈唔好錯過呀！

【etnet賞你】賞： iSQUARE國際廣場送出香港3大插畫師精美利是封！

etnet讀者只需要根據以下步驟參與遊戲，就有機會獲得iSQUARE國際廣場送出香港3大插畫師精美利是封乙套！

參加方法：

1)讚好及追蹤經濟通 etnet Facebook專頁及iSQUARE國際廣場 Facebook 專頁

2)於Facebook 讚好並分享活動帖子

3) 於表格中填妥資料並回答問題：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=926

答案最有創意嘅27位參加者，將會得到 iSQUARE國際廣場送出香港3大插畫師精美利是封乙套！

備註:

截止日期：2025年1月20日晚上23:59

經電郵通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。

活動受條款及細則約束

條款及細則：

1. 活動將於2025年1月13日起至2025年1月20日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意嘅27位參加者，將會隨機得到 iSQUARE國際廣場送出香港3大插畫師精美利是封乙套，款式隨機，參加者不得異議。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。