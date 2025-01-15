利東街「喜慶燈海利是封」華麗登場！

灣仔利東街新年裝置今年農曆新年再度回歸，絢麗的燈籠海是每個港人農曆新年打卡必到之處！利東街今年推出「喜慶燈海利是封」，設計靈感來自利東街絢麗的燈籠海裝飾。採用了獨特的燙金縷空技術，精緻地刻畫出利東街及燈籠海的細膩剪影。高貴又典雅！配合高貴的香檳金色珠光利是封，及以壓紋工藝製作的大紅燈籠，使其更具質感和層次感。

利是封採用「內金外紅」的喜慶配色，完美呈現燈籠海的璀璨光彩，與今年的新春裝飾相輝映，寓意著心想事成、蛇年行大運的美好祝福。利東街會員可憑 積分換領，大家記得緊記把握機會擁有這份獨具匠心的節日珍藏，感受來自利東街的美滿祝福！

換領詳情

日期：2025年1月1日起至 2 月 12 日

地點：利東街客戶服務中心

換領方法：利東街會員可憑 800 電子積分，換領一套共八個的限量版「喜慶燈海利是封」

*數量有限，換完即止

【etnet 賞你】賞：利東街「喜慶燈海利是封」！

etnet讀者依家只需要根據以下步驟參與我地嘅遊戲，就有機會獲得利東街「喜慶燈海利是封」乙套！



參加方法：

1)讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁 及 利東街 Facebook 專頁

2)於Facebook 讚好並分享活動帖子

3) 於表格中填妥資料並回答問題：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=928



答案最有創意嘅40位參加者，將會得到利東街「喜慶燈海利是封」乙套！



備註:

截止日期：2025年1月22日晚上23:59

經電郵通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。

活動受條款及細則約束





條款及細則：



1. 活動將於2025年1月15日起至2025年1月22日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意的40位參加者，將會隨機得到利東街「喜慶燈海利是封」乙套，參加者不得異議。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。



