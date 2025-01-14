乙巳蛇年就快到啦，新鴻基地產旗下5大商場：北角匯、上水廣場、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場，特別推出限量版「『繡』麗盛放」刺繡利是封，透過三大吉祥物：福鵲、錦鯉、蝴蝶，融入手工極精細的刺繡、珠片、絨毛及燙金等工藝細節，設計出一套三款帶有喜慶寓意的利是封。即睇詳情及換領方法啦！

傳統刺繡工藝 躍現三大吉祥寓意

每套6個的「『繡』麗盛放」利是封，包含三大吉祥物 -- 福鵲、錦鯉、蝴蝶款式，分別寓意福壽雙全、富貴吉祥、幸福美滿，更配上牡丹、碩果、荷葉等圖案及三種鮮艷奪目的開運顏色設計，當中嬌艷桃紅色代表行好運，紫色代表招貴人，黃色則代表財源滾滾；款款設計雅緻，手工精細，立體刺繡觸感更展現矜貴心思，燙金與閃爍珠片則令利是封耀眼生輝，一套有齊傳統長封及輕巧短封，多重工藝細節，可媲美藝術品！

換領詳情

日期：2025年1月11日至換完即止

時間： 上午10時至晚上10時（按個別商場換領時間而定，詳情請參閱場內宣傳品）

地點： 北角匯、上水廣場、PopWalk天晉滙、荃錦中心及新領域廣場 商場顧客服務中心

換領方法：

憑商場商戶即日發出消費滿HK$1,200*之電子發票，可換領瑰麗刺繡尊貴版(盒裝)利是封1套。

憑商場商戶即日發出消費滿HK$600*之電子發票，可換領絢麗燙金版(包裝)利是封1套。

*各商場可累積消費單據數目及條件各有不同，詳情請查閱各商場宣傳品

【etnet 賞你】賞：新地5大商場限量版「『繡』麗盛放」刺繡利是封！

etnet讀者依家只需要根據以下步驟參與我地嘅遊戲，就有機會獲得 限量版「『繡』麗盛放」刺繡利是封乙套！



參加方法：



1)讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁

2)於Facebook 讚好並分享活動帖子

3) 於表格中填妥資料並回答問題：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=929



答案最有創意嘅20位參加者，將會得到新地商場限量版「『繡』麗盛放」刺繡利是封乙套！





備註:



截止日期：2025年1月21日晚上23:59

經電郵通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息

活動受條款及細則約束





條款及細則：



1. 活動將於2025年1月14日起至2025年1月21日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意嘅20位參加者，將會隨機得到新地商場限量版「『繡』麗盛放」刺繡利是封乙套，參加者不得異議。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

