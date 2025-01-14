為迎接乙巳蛇年，新鴻基地產旗下三大商場Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場聯手推出了「喜蛇迎春」利是封套裝。消費滿指定金額即可換領，即睇詳情！

利是封設計靈感來自於經典電子遊戲「貪食蛇」，融入金元寶、桔、糖果和迎春花等賀年元素，為大家精心打造出四款長短封身的新春利是封。今次利是封更反傳統採用活潑繽紛顏色包括桃紅、橘黄、翡翠綠及粉藍，又特意採用能夠突顯蛇身別緻紋路的蛋殼紙，配以令質感和立體度更上一層樓的3D浮雕印刷，製作細膩又精巧。

此外，利是封更巧妙融入了動態機關，向上拉開就會展現賀年祝福語句，包括：「花開富貴」、「大吉大利」等祝福語句，充滿互動性！

換領方式



日期：2025 年 1 月 8 日至 1月28日（換完即止）

時間： 下午1時至晚上 10時

地點：Mikiki 1 樓顧客服務中心 / 將軍澳中心 G/F 中庭換領專櫃 / 卓爾廣場地下顧客服務中心

換領方式：

以電子貨幣每消費滿 HK$800* 即可換領長封或短封利是封一包，每組單據最多可換領3包。(長封及短封每包均有兩款利是封，每款四個，共八個，數量有限，先到先得，換完即止。)

*憑最多 2 組不同商戶之即日發票，每組發票須滿 HK$100 或以上。

【etnet賞你】賞：Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場「喜蛇迎春」利是封套裝！

etnet讀者依家只需要根據以下步驟參與我地嘅遊戲，就有機會獲得Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場「喜蛇迎春」利是封套裝乙套！



參加方法：



1)讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁

2)於Facebook 讚好並分享活動帖子

3) 於表格中填妥資料並回答問題：https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=930



答案最有創意嘅20位參加者，將會得到Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場「喜蛇迎春」利是封套裝乙套（長短封將隨機送出）！



備註:



截止日期：2025年1月21日晚上23:59

經電郵通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。

活動受條款及細則約束



條款及細則：



1. 活動將於2025年1月14日起至2025年1月21日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意嘅20位參加者，將會隨機得到Mikiki、將軍澳中心及卓爾廣場「喜蛇迎春」利是封套裝乙套，長短封將隨機送出，參加者不得異議。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

