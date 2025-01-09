【etnet賞你】賞：荷里活廣場Sesame Street x LINE FRIENDS 主題特別版賀年利是封套裝！

蛇年將至，深受大人與小朋友喜愛的Sesame Street及深受千禧世代喜愛的LINE FRIENDS破天荒於香港首次聯乘，登陸荷里活廣場，舉行「Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對」，與大家一起開心迎佳節！即刻睇下有咩靚靚打卡位同新年限定優惠啦！

五大甜蜜新春打卡位

Sesame Street 成員及LINE FRIENDS 朋友仔誠邀大家親臨荷里活廣場一齊大開派對！有5大打卡位， 溫馨氣氛滿瀉，最適合同好友一齊影靚相打卡，共度最快樂的農曆新年！

「盤滿缽滿糖果滑梯」

Sesame Street x LINE FRIENDS 聯乘造型的Sesame Street Elmo 及 LINE FRIENDS BROWN在6米高的充氣滑梯上等待著您，大人及小朋友們可感受由高空滑落的刺激快感，一瀡而下到佈滿糖果的巨型全盒中，來年定必順順利利，豐收連連！

「財源滾滾氹氹轉」

愛吃餅乾的Sesame Street Cookie Monster和好友Big Bird誠邀您一同坐上旋轉木馬，齊齊打卡！配上閃爍迷人的幻彩光影效果，為大家送上神奇力量，新一年「轉」出財源滾滾的運氣！

「甜蜜光影庭園」

Sesame Street x LINE FRIENDS 聯乘造型的LINE FRIENDS CONY在夢幻的粉紅氛圍中盪著鞦韆快樂地迎接新年。快與摯愛在粉紅桃花園與可愛的 LINE FRIENDS CONY陪伴下拍照留念，感受滿滿愛意，祝願天下所有情人來年繼續甜甜蜜蜜，幸福美滿！

「福星高照迎新春」

為迎接新一年的開始，以可愛聯乘造型現身的Sesame Street Elmo和Big Bird配合可愛色彩賀年字句，為大家送上真摯的新春祝福！祝願大家新一年心想事成、「熊福齊天」！

「幸福綿綿甜甜圈」

走到3米高的甜甜圈，加上印有 Sesame Street x LINE FRIENDS 聯乘造型的 Sesame Street Big Bird和LINE FRIENDS CONY 大頭造型的粉色馬卡龍，溫馨氣氛隨即滿瀉，再與好友一起拍下美照，共度最快樂的農曆新年！

「Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對」詳情

日期：2025年1月11日至2月16日

時間：中午12時至晚上8時

地點： 鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

「Sesame Street x LINE FRIENDS at Plaza Hollywood新春甜蜜派對」-「盤滿缽滿糖果滑梯」活動詳情及參加方法

日期：2025年1月11日至2月16日

時間：中午12時至晚上8時（每節約10分鐘，每節名額10個）

地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場

換領日期：即日起至2月16日（或至換完即止）

換領時間： 上午11時30分至晚上7時30分（或至換完即止）

換領地點： 荷里活廣場1樓禮品換領處（近MUJI）

換領方法： 即日之電子貨幣消費滿HK$300並追蹤荷里活廣場社交媒體 / VIC會員積分5分 即可換領1張入場券

Sesame Street x LINE FRIENDS 主題特別版賀年利是封及揮春利是封套裝

荷里活廣場更貼心準備了兩款Sesame Street x LINE FRIENDS主題特別版賀年利是封，除了展現Sesame Street 及LINE FRIENDS各個可愛角色造型外，利是封上均印有有趣的「食」字語句，如「熊福齊天」、「熊運當頭」、「兔氣揚眉」等，滿載著各種賀歲的甜蜜祝福，為利是封添上滿滿的歡樂及幽默感！顧客憑即日之電子貨幣消費滿指定金額或VIC會員可憑積分即可換領指定特別版利是封套裝！

「甜蜜尊貴揮春利是封二合一版」套裝

1套6款的賀年利是封以 Sesame Street x LINE FRIENDS 的可愛角色為主題。有別於傳統的利是封，設計以角色的大頭造型為主軸，打開利是封便是印有賀年祝福語的揮春，Sesame Street x LINE FRIENDS 聯乘造型的Sesame Street Elmo、Cookie Monster、Big Bird、LINE FRIENDS BROWN、 CONY 及 SALLY 將會藏身於揮春不同位置，為大家送上「熊福齊天」、「熊運當頭」及「兔氣揚眉」等祝福，別具心意和特色！今個新年必換！

「甜蜜美滿利是封」套裝

利是封以Sesame Street x LINE FRIENDS 聯乘造型角色的大頭造型為設計元素，1套6款的新春利是封配以熨金的食字祝福語，如「熊福齊天」、「熊運當頭」及「兔氣揚眉」等，迎合不同親戚朋友需要，收到利是的親友必定十分開心 ！

換領詳情

日期：VIC 會員可於1月10日起於商場APP 優先預留, 更多消費換領詳情請參閱荷里活廣場網頁稍後公布

時間： 中午12時至晚上8時

地點： 荷里活廣場1樓禮品換領處（近MUJI）

換領方法： 憑場內即日電子貨幣消費滿HK$800* 或 VIC會員以40積分即可換領