  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

會員通訊

會員通訊
特朗普揭開新航海時代爭霸戰 | 港連年巨額財赤，重見盈餘該怎辦2025-01-17
關鍵字：etnet Bonus etnet App DIVA Bonus Health Bonus 社創SoIN活動 獎賞活動 最新資訊 etnet得獎名單

21/01/2025

【etnet賞你】賞：Mira Place 別注版「『陶』花祈緣」利是封！

  • 收藏文章

為了延續無限春意及喜迎蛇年，尖沙咀Mira Place將於1月16日至2月16日呈獻全港首個新春陶瓷花藝裝置「『陶』花祈緣」，即刻睇下有咩打卡裝置同商場優惠啦！

 

「『陶』花祈緣」新春裝置3大必影打卡位

今個新年，Mira Place與新晉陶瓷藝術家Greg Kuang攜手合作，為大家呈獻全港首個新春陶瓷花藝裝置「『陶』花祈緣」，以陶瓷花及光影繁花打造超過3,000朵極致華麗的花卉盛宴！

 

6米高巨型「幸福祥蛇」

Greg Kuang 以188朵陶瓷花配以繁花環繞創作的6米高巨型「幸福祥蛇」，陶瓷花以5大吉祥年花作主角，包括︰象徵富貴繁榮的牡丹、吸引好人緣的桃花、寓意吉祥的蝴蝶蘭、多福多壽的菊花及有百年好合之意的百合。

 

「紅運祈緣繁花椅」

坐上旁邊繁花錦簇的「紅運祈緣繁花椅」讓您鴻運當頭，伴隨一整年的好運與吉祥~

 

「鯉想祈緣」

造型亮眼的LED互動裝置「鯉想祈緣」預測來年運程並大派新春商戶禮券包！

 

Mira Place 「『陶』花祈緣」新年佈置開放詳情

 

日期：2025年1月16日至2025年2月16日

開放時間：上午10時至晚上10時

地點：Mira Place 1中庭

 

Mira Place「『陶』花祈緣」利是封

 

Mira Place 以「『陶』花祈緣」新春陶瓷花藝裝置中最亮麗的牡丹花作封套主角，推出別注版「『陶』花祈緣」利是封，寓意新一年花開富貴，再以桃粉色及金線條點綴，提升整個設計的高雅時尚感。

 

Mira Place「『陶』花祈緣」利是封獎賞換領詳情

日期：2025年1月16日至2025年2月16日

地點：Mira Place 1禮賓部

換領方法：會員即日以電子貨幣消費滿 HK$800，憑收據可換「『陶』花祈緣」利是封乙套*（1套8個）。

*最多3組HK$100或以上之即日機印收據。每會員每日最多換乙次，數量有限，送完即止。

 

 

Mira Place 消費獎賞、商戶優惠、新春活動

Mira Place亦準備新春商戶禮券包，讓大家可盡享場內近30個商戶低至27折的新春購物及餐飲優惠，會員可憑積分換領翠亨邨和國金軒尊尚賀年糕點、憑場內餐飲消費或憑積分換領膳食捐贈券支持「惜食堂」製作膳食送暖，消費同時做善事！

 

Mira Place X「惜食堂」食飯送暖活動詳情

日期：2025年1月16日至2月2日

參加方法：Mira Place 會員凡上載任何 HK$500 或以上之餐飲消費單據或憑積分換領膳食捐贈券，Mira Place 將會捐款支持「惜食堂」製作膳食乙份。

 【etnet賞你】賞：Mira Place 別注版「『陶』花祈緣」利是封！

 etnet讀者只需要根據以下步驟參與我地嘅遊戲，就有機會獲得別注版「『陶』花祈緣」利是封乙套！

參加方法：

1) 讚好及追蹤 經濟通 etnet Facebook專頁
2) 於Facebook 讚好並分享活動帖子
3) 於表格中填妥資料並回答問題：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=932

答案最有創意嘅25位參加者，將會得到別注版「『陶』花祈緣」利是封乙套！


備註:

截止日期：2025年1月21日晚上23:59
經電郵通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。
活動受條款及細則約束

 

條款及細則：

1. 活動將於2025年1月14日起至2025年1月21日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。
2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。
3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。
4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意的25位參加者，將會得到別注版「『陶』花祈緣」利是封乙套乙套，參加者不得異議。
5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。
6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。
7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。
8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。
9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。
10.  經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健【活力健康 迎新年】維柏健B+C維他命 激抵買低至$99► 了解詳情

我要回應
更多Member Zone文章
更多最新文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普為「美國世紀」劃上句號

21/01/2025 15:53

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk