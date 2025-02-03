海洋公園大熊貓IP首個商場打卡佈置 — 熊貓「蘋」安慶新年打卡裝置

新都會廣場由即日起至2月28日特別聯乘香港海洋公園全新大熊貓IP推出3大熊貓「蘋」安慶新年打卡裝置，等大家新春期間可以瘋狂打卡！ 海洋公園以園內6隻大熊貓：「盈盈」、「樂樂」、雙胞胎寶寶「家姐」、「細佬」，以及「安安」和「可可」為藍本設計的大熊貓 IP，首度於商場亮相！3大打卡位完美呈現一眾可愛熊貓的獨有特徵，例如圓碌碌眼圈和毛茸茸的背心花紋，突顯牠們調皮、好奇或溫馴的性格。大家可近距離與牠們打卡兼沾沾旺氣，祈願來年好運連連！

龍鳳胎寶寶快樂賣萌

「暴風式」成長的一對龍鳳胎寶寶，被放大至3米高，舒適地躺在茂密的竹林內向大家揮手賣萌，預祝各位來年快樂無憂，定必成為最「熊」打卡熱點。

轉轉吉祥竹筒

為食的「盈盈」、「樂樂」於蘋果堆中嬉戲玩耍，亦不忘與龍鳳胎寶寶一家四口歡迎大家，其邀請大家動手轉轉吉祥竹筒，轉出幸運賀語，祈求好運到來！

「蘋」安幸運求籤筒

調皮的「安安」將多個蘋果放在「可可」的頭頂上，寓意步步高升，大家還可以在桃花樹下的巨型求籤筒前誠心祈福，祝願來年覓得好姻緣！

新都會廣場熊貓「蘋」安慶新年大型打卡裝置詳情

活動日期： 即日起至2025年2月28日

活動時間： 上午10時至晚上10時

活動地點： 新都會廣場L4露天廣場

熊貓重重賞

商場加設「熊貓重重賞」，於活動期間於場內消費滿指定金額，即有機會換領與海洋公園聯乘的獨家限定版熊貓產品，當中包括行李牌、毛毯及Go Royal朱古力禮盒等等；更有機會換領海洋公園的入場門票，親自入園探熊貓！

手持海洋公園門票、年票或「熊」運當頭期間限定店電子發票的顧客更可尊享更低門檻的消費金額換領相關禮品，精明的你定必先入手「熊」運當頭期間限定店的精選產品，再換領商場獨家限定版熊貓產品，將超萌熊貓帶回家！

「熊貓重重賞」換領詳情

日期：即日起至2月28日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新都會廣場L2顧客服務中心

顧客以電子貨幣 即日累積消費滿 或 手持海洋公園門票/年票/「熊」運當頭期間限定店電子發票正本之顧客 以電子消費即日累積消費滿 禮品 HK$800 HK$700 熊貓旅行牌 HK$1,000 HK$1,350 Go Royal 朱古力禮盒 HK$3,000 HK$2,700 熊貓毛毯 HK$16,000 HK$14,500 海洋公園門票2張（價值$996）

【etnet賞你】賞:新都會廣場x海洋公園獨家限定版熊貓毛毯

etnet讀者只需要根據以下步驟參與我地嘅遊戲，就有機會獲得 新都會廣場與海洋公園聯乘的獨家限定版熊貓毛毯！



參加方法：



1) 讚好及追蹤經濟通 etnet Facebook專頁

2) 於Facebook 讚好活動帖子

3) 於表格中填妥資料並回答問題：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=937



答案最好、最有創意的10位參加者，將會得到新都會廣場與海洋公園聯乘的獨家限定版熊貓毛毯！





備註:



截止日期：2025年2月10日晚上23:59

經WhatsApp通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息。

活動受條款及細則約束







條款及細則：



1. 活動將於2025年2月3日起至2025年2月10日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最好、最有創意的10位參加者，將會得到 新都會廣場與海洋公園聯乘的獨家限定版熊貓毛毯乙張，參加者不得異議。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

