復活節長假即將來臨，諗好去邊度玩未呢？今年，iSQUARE國際廣場聯手經典爆炸糖零食品牌Striking，為大家帶來一場勁「爆」好玩嘅復活節活動——「爆」趣童玩之旅！iSQUARE國際廣場為大家準備打卡玩樂設施，大朋友可以重溫童年時光，小朋友可以盡情放電！即刻睇下有咩玩啦！



「爆」趣童玩之旅 玩得又影得3大區域

今次活動以爆炸糖嘅繽紛顏色作為主調，更破天荒邀請到Striking專屬角色Strikids小隊走入商場！加上跳飛機、天下太平、波子棋等本地懷舊玩意元素作設計，建構出「玩得又睇得」的3大打卡玩樂設施 設計了三個充滿趣味的互動區域，大家玩得開心之餘，更可以瘋狂打卡！每個區域都各有特色，保證大家樂而忘返呀！



1. 「懷」童遊樂園—港味回憶遊樂園 6大關卡

Strikids喺10米闊嘅「懷」童遊樂園為大家設置6大關卡，以懷舊童年玩意為主題，融入爆炸糖、陀螺、七巧板等七彩玩具圖案。入口有可愛Strikids迎賓，小朋友們可從拱門開始挑戰！孩子們跑跑跳跳，家長們就可以瘋狂影相記錄，啱曬復活節！

跳跳飛機彈床



彈彈闖關區



Strikids扭蛋滑梯&鐵皮機械人滑梯



扭計骰方格牆

西瓜波波池



2. 「飛」一般飛行棋

全港首個Strikids（爆炸仔）飛行棋電動飛行車登陸iSQUARE國際廣場！26米長的飛行跑道讓小朋友駕駛色彩繽紛的小飛機，沿懷舊棋盤航線飛翔，體驗當小飛行員的樂趣。「終點」設計成3D打卡區，家長可拍下小朋友「貼地」飛行一刻，同時回味童年飛行棋時光。

全港首個Strikids（爆炸仔）飛行棋電動飛行車



3. 爆趣氣球樂園 +人見人愛夾公仔機｜爆趣夾夾賞

3樓爆趣氣球樂園嘅Bling Bling鏡房充滿Strikids爆炸糖氣球，鏡房配合七彩氣球打造閃亮空間，輕鬆拍出型格童趣影片！旁邊夾公仔機獎品包括Strikids玩具車、文具、Memo Pad、扭計骰和Tote Bag等等紀念品。而大堂樓層有另外兩部夾公仔機，一部可以夾到會場限定版Strikids抱枕，而另一部就有6款口味嘅爆炸糖，大家不妨挑戰技術走贏獨家禮品！

爆趣氣球樂園

人見人愛夾公仔機

活動詳情一覽

開放及換領日期：4月12日至13日、4月17日至27日及5月1日至5日

遊戲時段：下午1時至7時

換領時間：下午1時至下午6時30分

換領地點： 大堂樓層禮賓部

換領遊戲券+夾夾賞代幣方法 参與遊戲內容 憑即日電子消費滿 $50 或以上 ( 單一發票 ) 可獲3樓A 區「懷」童遊樂園 或B 區「飛」一般飛行棋遊戲券乙張，每張遊戲券可供一位大人及一位小童於上述遊戲時段，進場遊玩10分鐘。完成遊戲後，更可獲得3個夾夾賞代幣。 即日在3樓 C 區爆趣氣球樂園打卡，然後於個人Facebook及Instagram帳號發帖，並標註 iSQUARE及Striking 可獲3樓 C 區 及大堂樓層的「爆趣夾夾賞」６個夾夾賞代幣（各2個不同顏色），即有機會夾走Striking 爆炸糖限量禮品！包括：Striking 爆炸糖、會場限定版Strikids（爆炸仔）抱枕、Striking玩具車、文具及首次出品的Memo Pad、扭計骰和Tote Bag及其他豐富獎品。

1. 換領遊戲券和3個夾夾賞代幣：

• 必須成為iCLUB 會員及出示電子會員卡；並出示有關之即日商戶機印發票，連 同相符之電子貨幣付款存根，以換領即日遊戲券。

• 每位會員每日只限換領各遊戲券A或B各乙次。每日每個時段之名額有限，換完即止。

2. 換領6個夾夾賞代幣：

• 每日名額有限，先到先得。遊戲參加者不保證能獲得精品。



【etnet賞你】賞：iSQUARE國際廣場「爆」趣童玩之旅遊戲換領券 ！



etnet讀者只需要根據以下步驟參與我哋嘅遊戲，就有機會贏得iSQUARE國際廣場「爆」趣童玩之旅遊戲換領券乙套 ！憑券可體驗活動3⼤區域，包括⼀節「懷」童遊樂園、⼀節「⾶」⼀般⾶⾏棋及6個夾公仔機硬幣。



參加⽅法：

1)讚好及追蹤 經濟通 Facebook 專⾴及 經濟通 Instagram

2)於表格中填妥資料並回答問題：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=942



答得最好、最有創意的80名參加者，將會得到iSQUARE國際廣場「爆」趣童玩之旅遊戲換領券乙套 ！



備註:

截⽌⽇期：2025年4⽉15⽇晚上23:59

經電郵通知得獎者領獎詳情，敬請留意訊息

活動受條款及細則約束



條款及細則：

1. 活動將於2025年4月10日起至2025年4月15日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所

用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加

資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最好、最有創意的80位參加者，iSQUARE國際廣場「爆」趣童玩之旅遊戲換領券乙套，參加者不得異議。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。



