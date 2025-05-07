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07/05/2025

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

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蘇格蘭急凍切片煙三文魚 (John Ross), 每包約重200克

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挪威急凍切片煙三文魚柳, 每包約500克

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加拿大冰鮮海膽，每板重約125克，有10片

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日本北海道急凍刺身帶子，每公斤31-40粒

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$420/公斤

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澳洲急凍半殼青邊鮑魚, 每合約14隻，約重1公斤

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$188/包

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產品介紹及連結： https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/eatandplay/foodiewhatson/94759

 

 

 

關於環球海產有限公司

 

環球海產1973年於香港成立，專營高級海產的零售與批發，業務遍及中國內地、澳門、北美等地。

作為五星級酒店、豪華郵輪及高級餐廳等的主要供應商，環球海產榮獲國際認可的HACCP及ISO 22000食品安全認證，所有產品符合最高安全標準。

環球海產更積極推廣可持續發展，致力支持環保海鮮計劃，為保護海洋生態及促進全球生態平衡作出貢獻。



 

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