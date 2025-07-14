【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)





香港中文大學新聞與傳播學院副教授利嘉敏新書《逆齡生活日常》結合學術研究同親身實證，糾正坊間流傳嘅健康謬誤，教你真正由內到外逆轉年齡！



而家只需依照以下方法參加遊戲，即有機會贏取利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)！



參加方法：

1. 追蹤 經濟通etnet 及 天地圖書 Cosmos Books Ltd. Facebook專頁

2. 讚好並分享活動帖文

3. Tag 2位關心健康嘅朋友

4. 於表格填妥個人資料 : https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=946



獎品： 利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)(名額10個)



遊戲截止日期: 2025年7月27日23:59







《逆齡生活日常》新書簡介







利嘉敏教授深信「自己健康自己救」，她多年來苦心鑽研「內外逆齡」這個課題，並翻查關於老化的研究學術報告，更身先士卒嘗試不同方法，包括運動、簡單食療、健康補充品、節氣養生等，最後歸納出一套行之有效的逆齡養生法。本書是作者探索健康和逆齡旅程的紀錄和筆記。



新書重點：

作者鑽研健康養生20年，書中分享她的中年逆齡心得，顛覆一般醫學概念，讓讀者盡早儲蓄「健康資產」，延緩老化。



內容分為食物及保健品護養、節氣養生、運動等，多方面引導讀者贏回健康。



作者翻查醫學研究報告，有科學證據支持理論。



親身實踐方法，證實有效，亦容易實踐，並非紙上談兵。



朱千雪、中大傳訊及公共關係處處長張宏艷等名人撰序推薦！



天地圖書出版，新書將於書展首發！

攤位：Hall 1C-D02、1C-D16（綜合書刊館）

展覽日期: 2025年7月16至22日(星期三至星期二)



書展期間，天地出版書籍全場 8 折發售，萬勿錯過～

書展8折優惠價：HK134.4(原價：HK168)











活動條款及細則：



1. 活動將於2025年7月14日至2025年7月27日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述玩法參加活動，第1位、第3位、第5位如此類推之參加者將獲得利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)(名額10個)，參加者不得異議。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。







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