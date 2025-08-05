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05/08/2025

【讚好有禮】賞：焦糖燉蛋換領券

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有邊個唔鍾意食焦糖燉蛋？同我企起身！香濃焦糖嘅配上絲滑蛋羹，有會邊個唔鍾意？小編今次為大家準備咗焦糖燉蛋做禮物，簡單幾步即可贏取換領券！即刻行動啦！

1. 讚好 經濟通 etnet Facebook專頁

2. 讚好並分享 活動帖文 並設為公開

3. 填妥表格並回答問題：http://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=947 

 

答得最有創意嘅100位朋友仔，將會獲得Paul Lafayet焦糖燉蛋換領券！快啲同朋友仔一齊參加啦～

獎品：Paul Lafayet焦糖燉蛋換領券乙份（價值$50，名額100份）

截止日期：2025年8月15日 23:59

 

*活動受條款及細則約束

*曾經在讚好有禮系列活動獲獎的讀者不會重複獲得獎品

 

條款及細則：

 

1.活動將於2025年8月5日起至2025年8月15日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2.參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3.參加者必需年滿18歲或以上。每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而相同地址或相同IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 曾經在讚好有禮系列活動獲獎的讀者不會重複獲得獎品。

5. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答得最有創意嘅的100位參加者，將會得到Paul Lafayet焦糖燉蛋換領券乙張，參加者不得異議。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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