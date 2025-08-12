  • 報價
特朗普的玩具和普京的牌 | 鮑威爾Jackson Hole發言前瞻2025-08-22
12/08/2025

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

優質食材是健康與生活品質的長期投資，作為最受讀者信賴的生活夥伴，etnet今次聯乘香港高級海鮮供應商「環球海產」，為大家提供95折獨家優惠，特價貨品更可折上折！

 

 

 詳情►https://seafood.etnet.com.hk 


立即使用etnet用戶專屬優惠代碼，選購五星級酒店御用海鮮，投資健康，品味生活！
優惠代碼：ETN1WWS
立即選購► https://www.worldwide-seafood.net/zh-hant 

========================
關於環球海產有限公司



環球海產1973年於香港成立，專營高級海產的零售與批發，業務遍及中國內地、澳門、北美等地。

作為五星級酒店、豪華郵輪及高級餐廳等的主要供應商，環球海產榮獲國際認可的HACCP及ISO 22000食品安全認證，所有產品符合最高安全標準。

環球海產更積極推廣可持續發展，致力支持環保海鮮計劃，為保護海洋生態及促進全球生態平衡作出貢獻。

網址：https://www.worldwide-seafood.net/zh-hant

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美烏元首白宮會談後，特朗普再與普京通電，你認為美國能否促成「普澤會」？你對俄烏實現和平有多大信心？► 立即投票

