25/08/2025

【得獎名單|讚好有禮】賞：焦糖燉蛋換領券

  • 收藏文章

 【得獎名單】

 

參感謝大家支持及參與。得獎名單經已出爐，請得獎者留意郵箱。

得獎名單 (Faceboook 用戶顯示名稱)：

Aaron Fung
Alan Lily
Alice Leung
Amy Leung
Andy Koo
Asector Chan
Carmen Cheng
Carol tsang
Ceci Lam
Celine Lai
Chan Kent
Chau Ying
ChauShan Lam
Cheng cc
Cheng cheng
CHeng Kaco
Cheuk Wai Suen
Cheung Chak Ho
Cheung Chak Ho
Cheung Shing Lau
Cheung Shing Lau
Ching Ting
Chloe Fok
Cindy Chan
Ellen Leung
Elsie ho
Garie Chung
Happy Natalie
Hera Lam
Hera Lam
Hero Tai
Ho Chun Hin
Jane Cheng
Jay Lee
Jeffrey Lau
Jessica Cheung
Jesslin Sit
Kaka Leung
Karen Li
Karman Ip
Kelvin Cheng
Kelvin Tung
Kiko Fan
KoMa Chan
Lai Man Lee
Lai Yu Yan
Lam Rex
Lavender Judy
Lee Kai Fuk
Leung Ching Yin
Lex Lam
Li Ci Chan
Liu Cheuk Kei
LO KATE
Lovely Pink Pink
Maize Kwok
Man Chun Chow
Mandy Leung
Mandy ng
Marco chan
Mavis Chan
Mavis Chan
May Wong
Mimi Chan
Mimi Kadan
Moon Moon
Nicc Lee
Nicolas tung
Nicole Chau
Pui lam ip
Quin Yeung
Rachel Chan
Ryan Pang
Sandra wkl wong
Sara Fancier
See Candy
shan shan
Simon Cheung
Siulinleung
Tong Hang Fai
Tong Yat Fai
Tower Man
Tsz Jai
Tung Tung
Wa Wai Wai
Wai Hei Ng
William Kong
Wing Man
Wing Wing Leung
winga mak
Wong Chi Wa
WS Lau
yan cheung
Yu Oasis
Yui Christine
Yuki Wan
Zoie Lee
水清
余強
陳麗華

(以英文字母順序排列)

 備註：
- 每位得獎者可獲得獎品焦糖燉蛋換領券乙張。
- 《經濟通》不代表獎品供應商，並不對獎品的品質作擔保。
- 所有獎品不可轉換、轉讓、或兌換現金。
- 將以電郵通知得獎者領獎詳情。
- 如有任何爭議，《經濟通》保留最終決定權。

 

 

 

 

 

 

 

