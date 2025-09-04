粉跑Pink Run.HK 2025重返赤柱！人寵齊跑 為遺傳性癌症患者打氣

由香港遺傳性乳癌家族資料庫主辦的年度盛事粉跑Pink Run.HK 2025，將於2025年11月26日在赤柱強勁回歸！



今次更首次引入寵物跑100m趣味跑和1公里寵物跑，鼓勵公眾攜同家人和愛寵參與，齊心為遺傳性乳癌及其他遺傳性癌症患者加油打氣。報名於9月1日起正式開放，誠邀您與家人、朋友及愛寵一同參與，透過跑步為遺傳性癌症患者送上支持與希望。



延續去年的熱烈反應，粉跑Pink Run.HK 2025設有四大組別，適合不同年齡及喜好：粉紅高踭鞋慈善賽（包括男子100M、女子100M及企業組）、親子粉跑（包括親子1公里、親子100M障礙賽）、粉跑5公里（包括男子個人及女子個人）。寵物粉跑（包括人寵100M障礙賽、人寵1公里）。活動所籌得善款，將用於資助本地經濟有困難之高危家庭，進行基因突變測試、輔導工作、預防措施及臨床醫學研究。



比賽日期：2025年11月26日

報名日期：2025年9月1日上午10時

報名網站：https://www.pinkrun.hk



粉跑5公里：舊賽道新挑戰



粉跑5公里沿用去年備受好評的賽道，從赤柱海濱足球場出發，途經陡峭的舂磡角道上坡路，經過赤柱馬坑公園旁的海景小路，最後返回赤柱大街終點。跑手在挑戰體能的同時，可飽覽赤柱的迷人海景，體驗運動與自然的完美結合。



親子粉跑：親子同心支持遺傳性癌症患者



親子粉跑包括1公里及100米障礙賽兩項賽事。親子1公里賽道升級，從美利樓延伸至赤柱海濱足球場，沿途可欣賞無敵海景及赤柱古跡，適合家庭輕鬆漫跑。100米障礙賽則在赤柱大街舉行，設有趣味障礙，帶來歡笑與溫馨時刻，傳播正能量。



粉紅高踭鞋慈善賽：高踭鞋跑展現關懷



粉紅高踭鞋慈善賽是粉跑的焦點項目，參加者需穿著不少於1.5吋的粉紅色高踭鞋，於赤柱大街的粉紅地毯上競跑，寓意以行動支持遺傳性癌症患者。



寵物粉跑：與愛寵並肩為慈善奔跑



全新推出的寵物粉跑鼓勵參加者帶同愛寵參與100米人寵障礙賽或1公里人寵跑，沿著美利樓海濱留下難忘足跡，更為遺傳性癌症患者籌集善款。



各項賽事除了設有冠、亞、季軍外，更設有最奇趣的「最佳造型獎」及最有意義的「最高籌款獎」，獎品豐富。是次慈善跑活動旨在籌集資金，支持資料庫的運作和擴大服務範圍，同時提高公眾對乳癌的認識和意識。





有關主辦單位及受惠機構

香港遺傳性乳癌家族資料庫（下稱「資料庫」）成立於2007年，為首間及目前本港唯一致力研究BRCA基因突變及幫助患遺傳性癌症（包括乳癌、卵巢癌及前列腺癌）高危家庭進行基因測試、輔導及臨床醫護服務的慈善機構。「資料庫」是現時全球擁有最多專為華人病例作BRCA基因突變研究的基因樣本及臨床生物數據的資料庫，旨在進一步完善對華人患遺傳性癌症的醫學研究及制定合適的預防措施，以幫助基因突變患者及其家族成員，提供更全面及多元化的普查及支援服務，從而減低本地以至全球華人因基因突變導致遺傳性癌症的風險。



自成立以來「資料庫」得到各方慷慨支持，已成功資助逾6,800位本地經濟有困難的高危人士（當中超過5,280位癌症患者），進行基因測試及相關輔導服務。當中發現逾1,400名基因突變攜帶者，部份人士已被轉介到資料庫指定的高危乳腺中心，接受乳房普查或其他支援，以助疾病管理。



網址 : www.asiabreastregistry.com