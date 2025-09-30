etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

香港股市歷經多年變遷，港交所自有交易以來，但凡遇上颱風或惡劣天氣，均不得不停市或延遲開市。但自去年起，這一切已成歷史。如今，香港這座瞬息萬變的都市，即使風雨交加，股市依然運轉不停、制度一直進步。etnet亦然，初心從未動搖，始終用心為大家提供高質財經內容、專業報價同多元化資訊，助你於投資路上搶先一步。

回想etnet的30年成長路，我們見證過市場起起伏伏，但始終堅持一個目標：幫每位投資者把握機會。市場總在變化，但etnet的初心堅定不移，我們對優質財經內容的堅持，始終不改。30年以來，我們一直認真、嚴謹地製作每一篇內容、每一集節目；推出更專業、更嶄新的產品，從深入研究到製作，每一秒內容、每一個產品都是我們團隊的心血和努力。我們不僅是大家的資訊來源，更是各位投資路上的可靠夥伴，讓各位快人一步。

營運成本一直增加，製作內容、產品需要大量的人力物力，讓這份堅持延續下去，etnet需要你的支持。為了繼續給大家提供優質內容、回饋各位的支持，我們推出了etnet YouTube會員制「Net仔」。每月只需20元，便可以解鎖一系列獨家福利：

專屬徽章及Emoji

獨家投票：參與Net仔專屬投票，決定嘉賓詳細分析哪一隻股票，你的聲音可影響內容方向。

優先睇片：即日中午可搶先觀看嘉賓專業股票分析影片，領先公開發布，捉緊投資先機！

直播優先提問：與《開市Good Morning》及《hot talk 1點鐘》直播中，Net仔的問題將獲優先回覆，與財經專家即時互動，解答投資疑惑。

行業日新月異，etnet亦步履不停，矢志精進。加入成為Net仔，不僅能支持我們繼續創作優質內容，更是投資自己。在瞬息萬變的市場，etnet初心如一，風雨無阻，與你並肩投資路。

立即點擊下方按鈕，加入成為Net仔。