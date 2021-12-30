預產期過了怎辦？美國餐廳推「催產沙律」助逾期媽媽分娩！連醫生都推薦？

美國加州一家餐廳提供了一個神秘的 「催產沙律」 (Maternity Salad)，給到期要生育的孕婦。

目的是刺激她們盡快分娩，而效果良好，更令全美國不少準媽媽，都要郵購這個沙律醬汁，希望幫助孩子出生。

Siri Daly 當初是為了要刺激自己的女兒出生，才吃下這個沙律。雖然不能100%肯定這個沙律是唯一原因，但有專家認為是幫助的。

Siri 說：「第一次我嘗試 這個沙律 時，我正懷有女兒 Etta。當天是我的預產期，不用說，我正期待她出生。」

「吃了不過幾小時，我真的感覺到輕微的陣痛，兩天後 Etta 就出生了。」不過，醫生同時也剥離了胎膜—這是一個刺激分娩的方法，所以實際令她臨盆的原因，並不清楚。

「沙律本身很好吃，但我記得的，就是那個醬汁。它有一種很強的味道，好像有種蓖麻油或者催產素甚麼的。」

而到了懷有第二名女兒 London 時，丈夫把沙律醬汁送到紐約，這一次 Siri 更直接喝下醬汁，希望能盡快開始分娩。

「她就這樣誕下了，我都不知道是否有效，但相信不少孕婦會說，這都是值得去試的。」

「Maternity Salad」 在洛杉磯的 Caioti Pizza Cafe 供應，老闆 Carrie LaDou 說，近30年，他們都提供這個神秘沙律，給已經過了預產期的女士。

「每天都有孕婦來光顧，每日有5至20人吧，都過了預產期，想盡快誕下嬰兒。」

醬汁是家族秘密，不能透露成份，但沙律的其他材料就有：羅馬生菜、水田芥、核桃及消毒過的哥根蘇拿芝士。

有些人會要求不要某些材料，但 Carrie 說：「我們不會說是醬汁有關，我會告訴她們：『如果你是想臨盆的話，應該吃完整的一份沙律。』」

有趣的是，當 Carrie 自己懷孕時，她的醫生叫她去吃這個沙律，根本不知道原來 Carrie 就是餐廳的老闆。

「醫生和助產士都會叫病人來，每個人都認識我們，而這個沙律漸漸變成本地準媽媽，在懷孕後期的一個傳統呢。」

Source: Restaurant offers 'Maternity Salad' believed to induce labor