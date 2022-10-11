  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
Call Me Doctor
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2022健康同行夥伴大獎醫言相信德醫善言
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

11/10/2022

點解要打HPV疫苗？除了預防子宮頸癌，仲可防性病！幾多歲都打得？姜濤拍宣傳片，男性都應接種？

#醫生節目 #Callmedoctor #Youngold #健康 #健康節目 #醫生 #女性健康 #譚靜婷醫生 #婦產科 #婦產科醫生 #同性伴侶 #家庭醫生 #椰菜花 #汪洋醫生 #陰莖癌 #子宮頸癌 #MIRROR #HPV #性病 #姜濤 #肛門癌 #疫苗 #陰部濕疣 #人類乳頭瘤狀病毒 #HPV病毒 #子宮 #子宮頸癌疫苗 #HPV疫苗 #子宮頸抹片檢查 #子宮頸癌前病變
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 

　　全新健康節目「CallMeDoctor」將會邀請不同的專科醫生跟大家探討一系列貼身健康課題！近年社會漸趨關注子宮頸癌，連人氣男團MIRROR的姜濤也有為HPV疫苗拍廣告！究竟是不是打了HPV疫苗就不會有癌症？男性也是否有需要接種？打疫苗有年齡上限嗎？今集Call Me Doctor再次請來婦產科醫生譚靜婷醫生以及家庭醫生汪洋醫生跟大家拆解！

 

　　**以上內容屬主持及嘉賓個人意見，只作公眾健康教育用途。如對身體狀況有疑問，請諮詢醫生或專業醫護人員。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多Call Me Doctor文章

你可能感興趣

#醫生節目 #Callmedoctor #Youngold #健康 #健康節目 #醫生 #女性健康 #譚靜婷醫生 #婦產科 #婦產科醫生 #同性伴侶 #家庭醫生 #椰菜花 #汪洋醫生 #陰莖癌 #子宮頸癌 #MIRROR #HPV #性病 #姜濤 #肛門癌 #疫苗 #陰部濕疣 #人類乳頭瘤狀病毒 #HPV病毒 #子宮 #子宮頸癌疫苗 #HPV疫苗 #子宮頸抹片檢查 #子宮頸癌前病變

更多健康文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

「吾港吾知」懷舊美食夜——長知識的歡樂晚宴

etnet.com.hk