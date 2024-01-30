長者情緒 | 退休、內地養老、子女移民情緒易現暗湧！甚麼是離巢症、適應性障礙？中老年人難啟齒？精神科專科醫生教如何面對解決中年危機、情緒困擾

健康節目「Call Me Doctor」將會邀請不同的專科醫生跟大家探討一系列貼身健康課題！人到中年彷彿踏入二次人生，子女長大各自搬離家獨自生活，近年更多了移民使兩代人分隔兩地的情況。面對子女不再如小孩般依賴自己，自己又到達退休之齡變得清閒，同時一家人聚首一堂的時間少之又少，中年人的生活180度轉變，難免情緒上有所起伏。這時候即使出現生理及心理上的症狀，如不明頭痛、胃口不佳，也許會覺得是老毛病而不理會，一旦忽視情緒困擾的警號，或會演變成抑鬱症！今集Call Me Doctor請來家庭醫生陳婉晴醫生，以及精神科專科樂芷穎醫生跟大家拆解中年危機，分享如何面對子女成家立室、自己退休，甚至舉家移民帶來的適應性障礙！

**以上內容屬主持及嘉賓個人意見，只作公眾健康教育用途。如對身體狀況有疑問，請諮詢醫生或專業醫護人員。