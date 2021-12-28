告別兩年來的煎熬！年末炮製繽紛「歡欣新年卷」！抖擻精神迎接新一年

記得2020那年，我跟朋友站在101大樓的煙火之前，既天真又滿有自信的說「明年的日子將會很特別！」「為甚麼？」朋友問，「那是兩個20的年份，上一個已經是100年前的1919， 你跟我那時候都不知道在哪裏，難得我們人生遇上了這麼的一年份，明年怎麼可能不繽紛有趣呢？！」結果……

一場疫情搞得大家焦頭爛額，生活起了很多的變化：先是措手不及的病毒擴散，找不到治療和預防的方法；然後，疫情爆發的超過我們的預期，由一個地方，變成了全球；再來，各國為了防堵疫情，不得不把邊境關閉起來。從那一天起，不要說出國旅遊變成遙不可及的事，就連回家的路變得出奇的漫長。

撐過了雙20，來到跨年夜，獨自站在大樓的天台上，看著依舊璀燦的火花，就這樣打開了新的一年，新的一天。還以為新冠病毒會如當年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），過一陣子就會散去，哪知過了一整年，再過了兩年，它竟然還如斯活躍著，不斷隨著環境而變異，變種。唯幸，我們人類陸續地研發了疫苗，可以減低了當年爆發時所造成的傷亡。

再過幾天就來到2022。2020年後，另一個滿有意思的年份（不覺得嗎？由雙2雙0，進入三個2的年份耶！） 當中，不管是自身有甚麼人生的起伏，還是因這兩年疫情所造成的煎熬，但願大家今後平平安安，身體健康。一起抖擻精神，來面對前景還未明朗的新一年（其實，有沒有疫情，未來都是多變和不確定的啦，不是嗎？）

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