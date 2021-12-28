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28/12/2021

告別兩年來的煎熬！年末炮製繽紛「歡欣新年卷」！抖擻精神迎接新一年

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    本欄逢周二更新

    走肉廚房

　　記得2020那年，我跟朋友站在101大樓的煙火之前，既天真又滿有自信的說「明年的日子將會很特別！」「為甚麼？」朋友問，「那是兩個20的年份，上一個已經是100年前的1919， 你跟我那時候都不知道在哪裏，難得我們人生遇上了這麼的一年份，明年怎麼可能不繽紛有趣呢？！」結果……

 

　　一場疫情搞得大家焦頭爛額，生活起了很多的變化：先是措手不及的病毒擴散，找不到治療和預防的方法；然後，疫情爆發的超過我們的預期，由一個地方，變成了全球；再來，各國為了防堵疫情，不得不把邊境關閉起來。從那一天起，不要說出國旅遊變成遙不可及的事，就連回家的路變得出奇的漫長。

 

　　撐過了雙20，來到跨年夜，獨自站在大樓的天台上，看著依舊璀燦的火花，就這樣打開了新的一年，新的一天。還以為新冠病毒會如當年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），過一陣子就會散去，哪知過了一整年，再過了兩年，它竟然還如斯活躍著，不斷隨著環境而變異，變種。唯幸，我們人類陸續地研發了疫苗，可以減低了當年爆發時所造成的傷亡。

 

　　再過幾天就來到2022。2020年後，另一個滿有意思的年份（不覺得嗎？由雙2雙0，進入三個2的年份耶！） 當中，不管是自身有甚麼人生的起伏，還是因這兩年疫情所造成的煎熬，但願大家今後平平安安，身體健康。一起抖擻精神，來面對前景還未明朗的新一年（其實，有沒有疫情，未來都是多變和不確定的啦，不是嗎？）

  

下頁睇︰「歡欣新年卷」食譜

 

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