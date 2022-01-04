在「看臉」、愛美的時代，要表現真實的自己，需要一份勇氣！今期食譜樸樸實實：清炒六蔬

茶餐廳中的電視機，正播放著合家歡的劇集，劇中的女演員濃妝艷抹的，時代感的粗眉毛、閃亮分明的眼影、深刻細緻的眼線，艷麗的紅唇，成功地轉移了我對劇情和演技的專注力。據說日本女生出門帶妝，是基本的禮貌（不知道現在年青的一代，還是不是一樣？）；疫情之前，韓國首爾大型的整容醫院門外，迎來不少為了修整自己容貌的顧客……

繁華的都市，美輪美奐的新建大樓，逐漸退場的唐樓（香港19世紀中後期，至1960年代，中西混合的建築風格），看不見晾曬衣服的竹桿。街道的菜市場，喧嘩雜亂的攤檔退去，陸續的都市更新，搬入大型的街市大樓。門庭雅致的餐廳，後巷或廚房裏有著正在拼命地，邊把食物殘渣和菜汁丟掉，邊雙手如摩打般洗碗的工人們……

社交平台上，網路上的「我」，不一定是「我」，可以是偽裝的，如同那塗在臉上的彩妝。美觀、亮麗，不再局限於人們的臉上，即便在城市的建設規劃，大街小巷當中，或甚是生活的日常，都盡能力的以美好的一面示人。長輩常說「人靠衣裝，佛靠金裝」，「先敬羅衣後敬人」，在看臉的時代，在愛美的社會，我們在所不惜地把不完美的東西隱藏起來。

無華，樸實，表現真實的自己，把好與不好都表現出來，原來，如同把臉上的妝容抹去，把菜市場搬回街道上，讓那滿布油垢的管道外露，食物殘渣和髒水在你目光所到之處……需要的，是一份勇氣。

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