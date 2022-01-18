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18/01/2022

好想去日本過新年、嘗和菓子！加點想像力，DIY零糯米「牡丹餅」！

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    本欄逢周二更新

    走肉廚房

　　江戶時代（1603年－1867年），日本經濟急速的發展，亦奠定了現今日本飲食文化的基礎。由於社會安定下來，經濟發展活絡，商人和勞動大眾增多，外食需求激增，形成了獨特的江戶屋台（路邊攤）文化，其中以蕎麥麵、鰻魚、天婦羅、壽司這四種料理特別受到歡迎，稱之為四大美食天王，影響至今。

 

　　不只蕎麥麵、鰻魚、天婦羅、壽司，很多現今廣為我們國外人認知的食物，比如和菓子與羊羔等，都是始於江戶時代的。和菓子與羊羔等，跟砂糖的廣泛使用息息相關。砂糖以往是貴族的食材，來到江戶時代，需求日增，除了從外國進口以外，幕府也鼓勵農民種植甘蔗，促成了多樣，形狀多變的和菓子的誕生。

 

　　其中，在日本超市，一年四季都能看見的，用紅豆泥包裹成一團，或沾滿熟芝麻粉和黃豆粉的和菓子，就是「萩餅」。它始於江戶時代，傳統來說，當春天牡丹花盛開時，就吃這塊「牡丹餅」，到秋天葉落之時，就吃「御萩」或「萩餅」。不管「牡丹餅」、「御萩」，還是「萩餅」，指的都是同一樣，那塊用糯米或蓬萊米，搭配紅豆泥，所做成的和菓子。

 

　　疫情下，雖然不能去日本好好享受當地的「牡丹餅」，但總可以自己來做一下吧。放下糯米，改用紫色番薯/地瓜做主要饀料，以厚厚一層的紅豆蓉/泥包裹著，搓揉成一塊又一塊的圓餅，悉心地放在滿有和食風的盤子上，努力地幻象一下，置身於江戶時期的小村落之中，一口又一口，吃著口感豐滿的「牡丹餅」，與家人一起，好好感受富有生氣的新春，不也是賞心樂事嗎？！

 

下頁睇「牡丹餅」點做 

 

 

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