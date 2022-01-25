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25/01/2022

農曆新年快到！有請「走肉蘿蔔糕」背後的指揮官——媽媽出場！（附食譜）

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    本欄逢周二更新

    走肉廚房

　　再過一周，農曆新年就來了。作為一家之「煮」，媽媽早已經忙得團團亂，買年花（她最愛的水仙）、預備賀年的乾貨（肥厚的花菇必不可少），還有弄蘿蔔糕（一大早一個人跑到菜市場去，扛着一大袋害她腰痠背痛的白蘿蔔）……這是母親全年之中，最焦急忙亂的兩周。

 

　　媽媽說她不曾知道怎麼做蘿蔔糕的，是後來看見我們吃得開心，決心去學習。現在想弄一個東西，只要網路上面查一下，要甚麼就有甚麼，連古典的傳統食譜，樣樣皆有。媽媽卻以李時珍嘗百草的方法，吃遍了各式茶樓提供的糕點，然後，研發出一道，連同學的媽媽都很愛吃的蘿蔔糕。

 

　　蘿蔔糕的香氣，早在媽媽煮那些蘿蔔絲的時候，已經傳入我的房間裡。「我要吃，我要吃。」急不及待的走到廚房中，跟媽媽這麼的說。「未弄好的呢！」母親邊手抓鑊鏟，邊回頭跟我解釋著。「還要等多久，我肚子餓了！」「不是才剛吃過午飯嗎？」「看見那炷香嗎？要等它燒完了才可以喔。」然後，我一直瞪著那炷香，不願走開。

 

　　如今，再弄蘿蔔糕的時候，媽媽已經當上了指揮官，傭人幫忙處理好所需的食材（把蘿蔔洗好，和刨成絲等基本步驟）以後，我擼起袖子，聽從背後緊張大師的命令，「揉搓這個粘米麵糰的時間，一定要到位的！」努力的摸擬著。不知道媽媽是哪裡來的力氣和能量，可以一個人花上大半天的時間去處理的。只知道，我現在正在汗流浹背之中。

 

下頁即睇「走肉蘿蔔糕」食譜

 

 

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