分隔兩地何時可同慶新年？「六蔬好運盆菜」：期待來年重聚！

農曆年的時候，東南亞有「撈起」，把七彩繽紛的魚生，連同生菜絲、小黃瓜絲和紅蘿蔔絲等食材，跟醬汁拌在一起來吃。「撈」是拌、攪拌的意思，放在賀年食物之中，有「風生水起」 及 「愈撈愈旺」 等吉祥之意。在香港有「盆菜」，顧名思義，就是用木盆或銻盆盛載一些食材（可能是芋頭、大白菜、冬粉、西蘭花、蘿蔔、枝竹、豬皮、冬菇、雞塊等），喻意盆滿缽滿，家肥屋潤。

不管吃的是「撈起」，還是「盆菜」，不單是新春喜慶意頭菜，也因為分量大，一個人是吃不掉的，那必須來跟親朋好友聚在一起，吃的迎春菜。平常生活忙碌的我們，跟好友和家人的聚會真的很少，加上這兩三年內疫情的爆發，不要說是公務上的，就是跟家人的，也得取消。

「待疫情好一點的時候，我們再聚吧。」面對快要到來的春節，由於疫情的不穩定，導致大家根本不知道重聚，碰面的是何年？！「已經兩年沒有回去了！」高昂的機票、篩檢的不便、隔離的費時、和疫情的漫涎，讓原本兩小時回家的路，變得異常的遙遠。

「不要說分隔兩地，即便大家在香港，也不知道能不能見面啦！？」 朋友忍不住吐苦水道。只好，看著手機上的視像通話，相互問候恭喜一番，期待著明年可以面對面同度喜慶的日子，然後，一年過去，再過一年，新的一年又來…… 三年了，重聚的心願未了。

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