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08/02/2022

點解情人節要送朱古力？DIY無麩質「愛的布朗尼」，送給情人濃情蜜意

#識食 #素食 #飲食 #食譜 #自己煮 #朱古力 #情人節 #元宵 #布朗尼 #甜品
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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　每年的二月，是繁忙的月份。才剛慶祝過農曆年，西方的情人節（二月十四日），和中方的元宵（農曆十五），已經在等著大家陸續的到來。如果會注意日本的情人節的話，還有三月份旳白色情人節（在二月十四日收到送來禮物的，要在三月十四日回禮並告訴對方自己的心意喔）。

 

　　跟農曆元宵不一樣，西方的或日本的情人節，要準備的並不是湯圓。還記那鋪滿地的花海嗎？疫情以前，花店的人都要在情人節的前幾天，增聘人手，忙著處理大量的訂單，務求能在情人節的當天，把一束束美麗的鮮花，送到各情人的手中（或是說，辦公室去，好來炫耀一番，哈）。

 

　　如果覺得鮮花有點浪費，放幾天就沒了，那麼，巧克力可以是情人節的另一送禮選項。為甚麼不挑蛋糕、不挑水果、不挑酒品，卻挑了巧克力呢？據說是跟日本一則巧克力廣告有關的，後來日本兩家大的糖菓公司加入，向大眾力推巧克力，來代表對情人的濃情蜜意，就這樣，慢慢形成了現在情人節送巧克力的觀念了。

 

　　不管你在情人節、元宵，還是白色情人節，收到「本命巧克力」（送心上人的巧克力），或是「義理巧克力」（送朋友、家人或是同事，來表達感謝之情的巧克力）；也不管你有沒有情人，有沒有喜歡的人，但願，大家都開開心心，甜甜蜜蜜（誰說一個人不可以快樂？一個人不可以甜蜜的呢？）

 

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