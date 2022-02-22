22/02/2022
春日寒流突襲，勿忘給有需要的人送暖！自家製啖啖暖心素碗仔翅
李美怡 Cathy Lee
李美怡 Cathy Lee
喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。
走肉廚房
本欄逢周二更新
周日早上起來，市中心的溫度只有7度。這周香港的天氣受季候風的影響，變得異常的寒冷。晚上出外買外帶的時候，寒風吹來，體感溫度直逼5度，恍如置身於國外，那年在英國唸書的時候，那年在韓國首爾旅遊的時候。
「終於可以把放在衣櫥裏的大衣拿出來了。」 這幾年面對氣候變遷，我們的冬天變得很短，才幾天就過去了。今年的氣候變得更加的古怪，明明說，農曆春節過後，元宵，年十五過後，天氣理應逐漸回暖（不是說要大地回春了嗎？！）氣溫卻一下子，忽然地來到這麼的低溫，教人直呼收不了。
大概是因為下雨的關係，溫度比想像中的來得冷，想起了露宿街頭的街友，排在那醫院門外等候著的人們，這麼樣的寒冷，再強壯的人，長期暴露在冰冷的戶外，任誰都忍不了，何況弱勢和生病的呢？！然後，我們只管那在餐桌上的小火鍋，開著那在房間裏的小暖爐，誰會何曾關心過他們呢？！
是的，人的能力很有限，但希望大家不要忘記，這個社會不只有我們，不只有我們所能觸及的人與事，社會之所以為社會，是眾多人共同努力而成的，可以的話，如果碰到寒風中還在外的街友，給他們一點禦寒物資，或是，多關心身邊有需要的獨居朋友和老人。送暖（物資也好，心意也好）永遠是對的，這大概是之所以為人的可愛之處吧？！
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