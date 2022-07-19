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19/07/2022

我們都過著「E生活」？E先生、阿「E」（姨）、免疫力都離不開維他命E！今期食譜：西蘭花紅蘿蔔菱角球

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

Photo: 由作者提供

　　「E（依）家幾點啦？」（現在是幾點了？）從英國回來，來不及適應時差的我，總是以為醒來的時候，會是早上八時，哪知已經下午三時了。「有看到最後的一行寫甚麼嗎？」我稍稍瞇了一下眼睛，努力的凝視在黑房中那發光顯示板上，跟視光師描述不知道是向上、向下、往左，還是往右的 「E」字。

 

　　在疫情大流行底下，愈來愈多人重視吃多樣食物，以強身健體，加強免疫力系統。因此，具高抗氧化、能抗衰老，和提升免疫力的維生素E，很是吸引。相對於維生素D，維生素E的選項多的是，蔬食朋友可以輕易的從橄欖油、酪梨（牛油果）、堅果（果仁）和深綠葉的蔬菜等，這些普遍的食物之中，吸收到豐富的維生素E。

 

　　80、90年代，隨著電腦和互聯網急速的發展和普及， e-commerce、e-platform、e-learning、e-bill... ... 跟「e」字扣在一起的科技名詞，氾濫到不行。早前，桃園市某間早餐店在大門口，掛著一幅大布條，上面寫著「為維護餐點品質，18歲以上人類，請勿叫老闆娘，阿姨（E）！」不只是學生們，對E很是忌諱（試問誰愛成績單上拿到E級的呢？），就連女生也很是介意（真的不要亂叫喔～）。

 

　　雖然維生素E對提升免疫力很有作用，但是，醫生有說使用高劑量的維生素E，可能會造成噁心、腹瀉、胃部痙攣、疲勞、虛弱、頭痛、視力模糊、和皮疹等副作用。醫生建議每天維生素E的攝取量，約為10至20毫克，上限為1,000毫克，這麼說來，大概是一小飯碗的青花菜，已經很是足夠的了。千萬別因為覺得有益，就過量食用，營養不均衡，反而得不償失呢。

 

下一頁：今期食譜—西蘭花紅蘿蔔菱角球

 

 

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