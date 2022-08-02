  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
走肉廚房
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor綠路閑人都市痛症心理攻防戰輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

02/08/2022

熱辣辣，冇胃口！解暑首選：「冬瓜粟米番茄濃湯」

#素食 #識食 #飲食 #食譜 #走肉 #無肉 #自己煮 #酷熱天氣 #夏天 #消暑 #解暑 #瓜 #湯水
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　雖說今年的夏天來得有點晚，六月才開始熱起來（以往四五月起，已經熱力四射得把人逼瘋了），但是這個熱力卻不遑多讓，有種快要壓垮人類的感覺。看看手機上的溫度計，台北地區顯示的是38度，體感溫度上升至43度，「這真的是人類可以生存的環境嗎？」中午太陽正好的時候，在園內散步，忍不住抬頭向太陽大聲的喊道。

 

　　看看泰國、看看新加坡、再看看越南，他們的食物（比如青木瓜沙拉、加東叻沙，和越南酸湯等）常會加入辣椒的。這麼熱的天氣，還在吃辣？不會覺得熱上加熱，不怕會上火嗎？據說，辣椒中有辣椒素，吃進肚子裡，會引發灼熱感，令身體有種感到熱或變暖的感覺，然後出現排汗、出汗的生理反應，從而調節體溫，這樣一來，就能迷惑身體，產生和外面氣溫並行的錯覺，不再覺得炎熱了。

 

　　熱䪚䪚（音「辣辣」，是廣東話，有火燙著的意思）的季節裡，熱力逼人來，令食慾減半。這個時候，不想吃飯麵，這些飽滿的食物，除了吃輕食，和辣的料理以外（不是每個人都愛吃辣的），瓜果是個好選擇。媽媽常說，夏天來了，吃瓜最好，大概是瓜類比較好保存，亦是盛產之季節，於是各種瓜類，由冬瓜、節瓜到絲瓜等，均成為夏天的枱上菜。

 

　　已經這麼㷫烚烚 （是廣東話，亦是來形容炎熱天氣的），要走進熱廚房裡，煮菜是辛苦的，何況是煲湯呢？（可能是材料不好買的原因？來了台北以後，不知道怎的，真的少了煲廣東湯喔）在外面大太陽，氣溫上升到32度的禮拜天，用冬瓜煮個便湯，一道簡單的「快滾湯」（快速滾熟的湯水），確是一個解暑的好方法。

 

下頁睇「冬瓜粟米番茄濃湯」點煲

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多走肉廚房文章

你可能感興趣

#素食 #識食 #飲食 #食譜 #走肉 #無肉 #自己煮 #酷熱天氣 #夏天 #消暑 #解暑 #瓜 #湯水

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk