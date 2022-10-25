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25/10/2022

十月份鬼怪特別活躍，南瓜份外香甜！萬聖節素食譜：薑汁南瓜淮山濃湯

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　十月第三個星期起，餐廳門前放著，鬼馬造型的南瓜；百貨商場早已布置了，特色的鬼怪裝置；主題樂圍為了迎接久違的人潮，各式「嘩鬼」賣力地演出。大概是，疫情爆發以來，大家悶太久了，在各種措施陸續放鬆下，街上的路人比往年多，可以說，是疫情爆發以來，最有活力的萬聖節。

 

　　不只是，十月份的南瓜也份外的香甜。可惜，因為颱風接二連三來襲，這一陣子，雨下個不停，不少地區大淹水，影響了農作物包括南瓜的收成，明明是季節的十月，卻不太能看得見南瓜的蹤影，貨架上沒了堆滿大小南瓜的盛況。

 

　　隨著農業技術的發達，交通的便利，即便不在十月，也常常找得到南瓜。慢慢地，南瓜，如同青花菜和紅蘿蔔等，變成了四季家常蔬果。即便如此，可能是心理影響？可能是根深柢固的思想？總以為，十月份過後的南瓜，特別的甜美，很適合用來煮湯和做各式的甜點。

 

　　早上醒來，天氣涼涼的。在氣溫徘徊十八度的日子裏，突然想起了薑和南瓜，這兩個好搭檔。把薑磨成泥，預先將南瓜攪碎，把它們全都放進水裏煮。咕嚕咕嚕，看見南瓜和薑在沸水中，翻滾跳躍，心裏有種莫名的興奮，期待著一碗熱騰騰和暖笠笠（廣東話，熱呼呼的意思）的南瓜湯，好來迎接今年這微涼舒爽的萬聖節。

 

下頁即睇「薑汁南瓜淮山濃湯」點整

 

 

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