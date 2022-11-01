意外頻生，十一月一日的憂愁！今期素食譜：溫暖心靈「薑絲豆皮炆南瓜塊」

11月1日，颱風尼格掠過南海的一天。外面滴滴答答，響個不停。自10月起，拜氣候變遷的影響，颱風侵襲頻繁（以往，颱風愛在7、8月暑假的時候來襲，現在呢，都集中在9月之後出現）。「打風不成三日雨」，雖然這陣子的颱風皆過門而不入，卻為廣泛地區帶來了一場又一場的大雨。

雨水是大地之所需，動植物和人類賴以為生之天然資源。可惜的是，極端的天氣底下，連場旳狂風暴雨，不單只造成多個地區淹水，洪水摧毀房屋，沖走汽車；甚有山泥崩塌和土石流，影響交通系統的破壞；長期的話，更會影響農作物的收成，部分糧食供應變得緊張。

11月1日，萬聖節後的第一天，梨泰院踩踏事故發生後的第三天。原本是一場疫情以來，因為措施鬆綁，可以歡慶的萬聖節活動，卻不幸地造成154人死亡，至少132人受傷的嚴重推擠意外（寫稿時，新聞報出來的最新傷亡數字）。韓國總統尹錫悅宣布全國進入「哀悼期」，總理韓德洙隨後宣布 「哀悼期」 為期一周至11月5日24時止。

這次不幸的意外，勾起了二十多年前香港蘭桂坊慘劇的記憶（那年元旦，同樣是因為歡慶，人流太多，超過地點可以負荷的數量，人們來不及疏散，結果釀成了悲慘的事故）。那夜過後，多少家庭因此失去了家人，多少人的朋友不再能伴隨一起成長；多少過來人，勾起了失去親朋好友的傷心回憶……

11月1日，狂風吹拂，雨下不停。昏暗的天空下，心情明顯的灰。（稿件寄出的時候，再傳來，印度西部古茶拉底省Gujarat，發生橋樑倒塌的意外，估計當時橋上有大約500名民眾，目前死亡人數達91人。）

願亡者一路好走，生者保重振作。

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