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15/11/2022

食漢堡包無益？大口吃著蔬食漢堡，有說不出的衝突感！今期素食譜：鷹嘴豆滋味漢堡

#識食 #素食 #飲食 #走肉 #無肉 #蔬食 #自己煮 #食譜 #漢堡包 #速食 #健康飲食 #鷹嘴豆
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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　才吃了一碗熱湯麵，汗不停的竄出來。回辦公室的路上，太陽的炙熱感未減。看看手機上的氣溫顯示，28度，體感溫度31度。「不是吧？！我有沒有看錯？！」「現在是夏天嗎？不是已經是十一月了嗎？」「不是已經立冬了嗎？為甚麼還是這麼的熱？」

 

　　東北季候風減弱的關係，溫度持續飆升，最高更達33度。忘記了去年十一月的天氣是怎麼樣的了，只知道今年立冬過後，來到十一月中的日子，穿著短袖短褲出門，拿著手帕努力地擦汗，喝著冰咖啡和吃著超商特賣的霜淇淋，有種說不出來的衡突感。

 

　　漢堡包、薯條，和可樂，這些速食（快餐）食物和飲料，可以說是現代文化的代表。fast food，速食，顧名思義，以最快速、最短的時間，來處理和供應食物。加上不需要餐具的，可徒手食用，食物送來已經包裝好，方便外帶即時帶走，很適合「不能等」的都市人。

 

　　正因為講求速度，多以最簡易、最利於保存、迎合大眾口味的方法處理食物，多油、重調味料和多添加劑，成為速食食物一直被批評損害身體健康的原因。走肉多年，不怎麼去速食店吃東西（既然選擇不多就乾脆不吃了），偶然想回味吃漢堡包的樂趣，於是，弄來了一份用鷹嘴豆做的漢堡，夾著一片超級食物羽衣甘藍，大口大口地吃著，似速食非速食，相對健康的蔬食漢堡，嗯……果真有種說不出來的衝突感。

 

下一頁：即睇「鷹嘴豆滋味漢堡」點整？

 

 

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