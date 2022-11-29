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29/11/2022

史上最暖的11月！冷冬還是遲遲不想到來？今期素食譜：薄荷鮮茄醬拌蘑菇脆脆

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　陽光正好，微風吹送，汗水直流。來到11月最後一周，溫度依舊看不見「1字頭」。別說冬衣安安穏穏的藏在衣櫃裏，有時候穿著薄衣短袖，走不到幾步，連薄薄的圍巾也搭不久，得急急的脫下來。聽說，受颱風外圍環流，和高壓籠罩的影響，氣溫比以往的高，是史上最暖的11月。

 

　　也許是東北風太不給面子，久等不見它的影蹤，氣溫因此氣噗噗的，氣得一直面紅耳熱。「我們會如澳洲一樣，過著一個溫暖的聖誕節嗎？」 看著即將到的12月，再看看未來10天的氣溫預報，不禁的嘆氣道。即便周三、周四天氣有點起變化，氣溫會下降低於20度，但冷冬還是遲遲不想到來。

 

　　不知道是不是大家真的很愛吃火鍋，還是因為這店家特別的好吃。管不了氣候是冷還是暖，巷子裏的火鍋店外，排滿了等待入座的客人，給人一種外面冷呼呼的錯覺。隨著氣候的變化，四季溫差不明，加上農業技術的進步，吃時令菜，吃當季養生食物，彷彿成了一種奇怪的想法，也難怪火鍋店外一連四季坐滿滿。

 

　　儘管如此，不時不吃，我的身體倒是很愛跟著天氣走。熱的時候，懶理是11月，氣溫高升的時候，它要求吃冰淇淋，喝一大杯冰凍的飲料；氣溫稍稍變冷的時候，它要求跑到麵店去，吃一碗熱騰騰的湯米粉。今天，在氣溫高達30度的11月29日，它要我做了一盤酸甜清爽的薄荷鮮茄醬沙拉。

 

下一頁：即睇素食譜「薄荷鮮茄醬拌蘑菇脆脆」點整

 

 

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