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07/02/2023

四粒湯圓一碗飯？吃多了，要清清腸胃！今期素食譜：牛油果番茄醬拌蔬菜沙律

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　元宵節吃的是元宵，還是湯圓呢？如果真的要按照傳統，元宵節，俗稱小過年，是過完年後第一個月圓的日子，當然吃的是「元宵」，象徵「團圓、圓滿」。而到冬至的時候，吃的應該叫「湯圓」，不過，不也有團圓、團聚的意思嗎？（也許是這樣子，常會讓人搞不懂兩者的分別。）

 

　　港式吃法簡單，管它元宵和冬至，湯圓就是湯圓，只有一款，混和糯米粉和水，成糯米皮，包饀料（通常是芝蔴泥和花生泥），揉搓成白色圓形的東西，放薑湯裡（放了薑片和蔗糖的甜湯）一併吃。台式的相對講究，有分元宵和湯圓。元宵是先弄好內餡（可能是芝蔴泥、花生泥和紅豆泥），放糯米粉裡，人手的搖晃沾裹，至形成白色丸子，糯米的皮比較薄，可以看到內餡的顏色，口感較鬆軟。

 

　　「一顆荔枝三把火，四顆元宵一碗飯。」 在象徵幸福美滿的元宵後，講這樣的話，好像有點破壞氣氛。不過，這倒不是我主張的，元宵節當天，新聞媒體一直在提醒。元宵雖然美味，但四顆甜元宵的熱量，足以等同於一碗白米飯，需要花1個半小時慢走，才可以消化掉。（滿嚇人的。）

 

　　無論是元宵和湯圓，都是用需要長時間消化的糯米粉來做的，因此容易造成腸胃的消化不良，實在不宜多吃的。這個時候，經過聖誕、新年、和春節，還有過去禮拜天的元宵節，真的需要吃一點可以愛護腸胃的食物，酪梨（牛油果）本身既營養豐富，又幫助減緩胃脹氣，用它來做沙拉，應該可以紓緩一下節日過後的腸胃吧。

 

 

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