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28/03/2023

忽冷忽熱下的無敵救星：咖喱！今晚就DIY開胃惹味「椰香茄子紅腰豆蓮藕咖喱」！

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　街頭魚丸，飽飽滿滿的浮沉咖喱醬汁中；義大利麵，愛跟咖喱牛腩和雞塊混在一起；星洲炒米飯，沾滿讓人垂涎三尺的熒光咖喱粉；就連傳統派點，餡料也不能沒有咖喱的份兒。咖喱，香港尋常不過的香料。翻開茶餐廳裏的菜單，隨隨便便就找到十道八道跟咖喱沾上邊的菜式。

 

　　咖喱之所以黃色，靠的是薑黃粉。沒了薑黃粉的咖喱，變成了紅或綠咖喱，多出沒於泰式餐廳裏。其實，它祖先原籍於印度，現在用的英文名字 「Curry」，有說即是泰米爾語的「Kari」 ，有加入許多香料的調味醬之意思。至17世紀，由印度隨海路傳到世界各地，成了今天常見的香料。

 

　　咖喱，最多可能用上20種香料，包括薑黃粉、荳蔻、丁香、茴香、肉桂、各色胡椒、辣椒、薄荷、芥茉子等。即管如此，不同地方，咖喱風味各異。原生印度咖喱，味道特濃厚，加入奶酪，配米飯和烤餅，天衣無縫。日式咖喱，大概加入了大量蔬菜，甚至水果，沒了辛辣但多了一份甜味。

 

　　香港的咖喱，早於上世紀五十年代就出現街頭。目前，港式餐廳調出來的咖喱，多顯黃色，也很常用到椰漿。吃來，不像日式的那麼甜，也不如印度的濃郁香料味。這陣子天氣似熱還冷，把食慾搞得亂七八糟。咖喱，這簡單不過且隨處可見的醬汁，在想不到吃甚麼東西的時候，於忽冷忽熱的日子裏，成了無敵的救星。

 

下一頁 ：即睇椰香茄子紅腰豆蓮藕咖喱點整

 

 

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