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18/04/2023

天氣悶熱！只想要一點清爽！簡單解暑素湯：芫荽鮮淮山絲瓜湯

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　夏天真的來了嗎？看看手機顯示的溫度計，一周下來平均在20多度；看看外面的天空，太陽正猛力的曬在陽台上。走在園子裏，沿路蝴蝶飛舞忙著採蜂蜜；走在街道上，才急走幾步就汗流浹背。種種表象看來，這一趟，不能不承認，夏天真的已經回來了。

 

　　據說一周前，泰國體感溫度飊升至50度，達危險的級別。這陣子夏天回歸的日子，光走在太陽直射的大街上，已經有種受不了的感覺，很難想像假如有一天台北的體感溫度，也上升這麼高的話，會是怎麼樣的感受？！要整天躲在冷氣房裏嗎？有種不可能不依賴冷氣的感覺。

 

　　氣溫回歸二三十度，烈日當空的日子，吃寒食的心悠然而生。夏天確實是煎敖的，面對紅紅爐火，面對高溫的廚房，很想逃避用爐火來煮食，但偏偏創作食譜的，負責做菜的，不能不走進熱廚房裏，結果每一次都心身對抗著，努力想出一些能快速地完成，輕食簡單的，適合夏天的菜式。

 

　　高溫威迫下，米飯可以不吃，麵食也可以不吃，但東西還得吃。要解決生理上，肚子餓的要求，清甜的湯水，成最佳的選擇。媽媽常說，夏天是吃瓜的季節。那天找不到冬瓜，貨架上卻滿滿絲瓜。絲瓜天生有苦澀味，只好施展蒜頭和香菜的魔術，試圖去除掉它那土腥味。就這樣，簡單的煮成了一道解暑的清爽湯水，大家要來試一下嗎？

 

即睇芫荽鮮淮山絲瓜湯點整

 

 

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