麵包控真多！教你整「減糖全麥肉桂卷」！甜度剛好健康少負擔

從茶餐廳裏的雞蛋三明治等，到地鐵站內麵包店的菠蘿包等，由於麵包簡單便於攜帶，是很多上班族早餐的選擇。說不上是麵包控，天天要吃塊麵包才安心的那種，不只早餐，外出吃飯的時候，不是選三明治，就是選可以配麵包的。

白麵包，是從小吃到大的回憶，但其實它最早出現在中世紀的歐洲。當時普遍認為，祼麥麵包難登大雅之堂（窮人才吃的）；反而白麵包備受推崇，成貴族炫富的食物。為了滿足基層的需求，民間陸續出現了一些混入石灰和砒霜等「有毒」的白麵包。

家附近新開的麵包店門外，排隊的人群繞了好幾個圈。走過轉運站，總被香濃的蒜香麵包吸引過去，忍不住夾一塊回家。鄉村麵包、明太子麵包和牛角包等，狹窄的麵包店裏，擠滿剛下班前來購買的客人。城裏的麵包控，可真的多。

上世紀三、四十年代的美國，工業化下大量生產白麵包。他們甚至大力推廣白麵包的營養價值，深深影響著消費大眾，誤以為白麵包比全麥等的更富營養。直到現在，麥殼類的麵包才被重視，成為健康和飲食均衡的選擇之一。

肉桂卷是喜歡的麵包之一。在外買得到的，多用上白麵粉，加上多糖（甜點本身就會用上不少的糖份），多吃真的不太好。為了滿足吃肉桂卷的慾望，決心自己來弄。用上全麥的麵粉，糖份減到最低，連酵母粉都選沒有乳化劑的。雖然吃來，肉桂卷略乾了一點，但肉桂香氣十足，甜度剛好，吃來健康少負擔，教我不得不一做再做。